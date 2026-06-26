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FIFA WM 2026 - Schwedens Elanga mit Traumtor gegen Japan
FIFA WM 2026
Schwedens Elanga mit Traumtor gegen Japan
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ZDF
FIFA WM 2026
Schwedens Elanga mit Traumtor gegen Japan
- 26.06.2026
Nach einer eher chancenarmen ersten Halbzeit erhöht sich nach der Pause der Unterhaltungswert der Partie Japan und Schweden. Und Schwedens Top-Torschütze Anthony Elanga schlägt wieder zu – mit einem Traumtor.
Schwedens Elanga mit Traumtor gegen Japan
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- 26.06.2026
- ZDF
Nach einer eher chancenarmen ersten Halbzeit erhöht sich nach der Pause der Unterhaltungswert der Partie Japan und Schweden. Und Schwedens Top-Torschütze Anthony Elanga schlägt wieder zu – mit einem Traumtor.
Japan und Schweden haben sich durch ein Remis im direkten Duell für die K.o.-Runde der Fußball-WM qualifiziert. Durch das 1:1 (0:0) im Dallas-Stadion konnten beide Teams ihr Ticket für das Sechzehntelfinale lösen. Daizen Maeda (56. Minute) hatte die Japaner in Führung gebracht, ehe kurz darauf Anthony Elanga (62.) für Schweden den am Ende verdienten Ausgleich erzielte.
Die Aufstellungen:
Japan: Suzuki - Seko (75. Watanabe), Itakura (39. Taniguchi), H. Ito - Sugawara, Tanaka, Kamada, Nakamura (75. Nagatomo) - Doan (67. Ito), Maeda - Ueda (67. Ogawa). Trainer: Moriyasu
Schweden: Widell Zetterström - Lagerbielke, Hien (37. Bergvall), Gudmundsson (88. Nygren) - Bernhardsson (75. Svensson), Lindelöf (87. Starfelt), Ayari, Stroud (75. Sema) - Elanga - Isak, Gyökeres. Trainer: Potter
Schiedsrichter: Iván Barton (El Salvador)
Schweden: Widell Zetterström - Lagerbielke, Hien (37. Bergvall), Gudmundsson (88. Nygren) - Bernhardsson (75. Svensson), Lindelöf (87. Starfelt), Ayari, Stroud (75. Sema) - Elanga - Isak, Gyökeres. Trainer: Potter
Schiedsrichter: Iván Barton (El Salvador)
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