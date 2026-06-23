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FIFA WM 2026 - Jordanien - Algerien: Zwei Standard-Tore entscheiden
FIFA WM 2026
Jordanien - Algerien: Zwei Standard-Tore entscheiden
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ZDF
FIFA WM 2026
Jordanien - Algerien: Zwei Standard-Tore entscheiden
- 23.06.2026
Zwei Tore nach Eckbällen, ein starker Ibrahim Maza und wieder ein WM-Joker, der sticht: Die Tore und besten Szenen im Duell Jordanien gegen Algerien.
Jordanien - Algerien: Zwei Standard-Tore entscheiden
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- 23.06.2026
- ZDF
Zwei Tore nach Eckbällen, ein starker Ibrahim Maza und wieder ein WM-Joker, der sticht: Die Tore und besten Szenen im Duell Jordanien gegen Algerien.
Mit starken Comeback-Qualitäten hat Algerien die Hoffnungen auf die K.o.-Phase genährt und das vorzeitige Aus von WM-Debütant Jordanien besiegelt. Die Mannschaft von Trainer Vladimir Petkovic siegte im arabischen Duell nach Rückstand noch mit 2:1 (0:1).
Im San-Francisco-Bay-Area-Stadion von Santa Clara brachte Nizar Al-Rashdan Jordanien in der 36. Minute zunächst in Führung. Der eingewechselte Nadhir Benbouali (69.) sowie Amine Gouiri (82.) drehten die Partie jedoch noch für Algerien.
Die Aufstellungen:
Jordanien: Abulaila – Haddad, Abu Dahab (90.+1 Obaid), Nasib, Al-Arab, Abu Taha (84. Abu Hashish) – Al-Taamari (84. Azaizeh), Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Al-Mardi (76. O. Al-Fakhouri) – Olwan (90.+1 Shararh). Trainer: Jamal Sellami
Algerien: Zidane – Belghali, Mandi, Bensebaini, Aït-Nouri (85. Hadjam) – Boudaoui (46. Benbouali), Zerrouki (46. N. Bentaleb), Maza – Mahrez (76. Hadj Moussa), Gouiri (85. Belaïd), Chaibi. Trainer: Vladimir Petkovic
Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)
Kommentator: Martin Gräfe
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