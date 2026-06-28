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FIFA WM 2026 - Messi bricht den nächsten Rekord
FIFA WM 2026
Messi bricht den nächsten Rekord
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ZDF
FIFA WM 2026
Messi bricht den nächsten Rekord
- 28.06.2026
Jordanien hält gegen Argentinien gut mit. Beim Titelverteidiger aus Südamerika kommt Lionel Messi in der 60. Minute und stellt den nächsten Rekord auf.
Messi bricht den nächsten Rekord
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- 28.06.2026
- ZDF
Jordanien hält gegen Argentinien gut mit. Beim Titelverteidiger aus Südamerika kommt Lionel Messi in der 60. Minute und stellt den nächsten Rekord auf.