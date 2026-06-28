Der argentinische Nationalspieler Lionel Messi schaut im Spiel gegen Jordanien konzentriert auf das Spielgeschehen
FIFA WM 2026
Neues Video
ZDF

FIFA WM 2026 - Messi bricht den nächsten Rekord

FIFA WM 2026
Messi bricht den nächsten Rekord
Abspielen
Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Messi bricht den nächsten Rekord
  • 28.06.2026

Jordanien hält gegen Argentinien gut mit. Beim Titelverteidiger aus Südamerika kommt Lionel Messi in der 60. Minute und stellt den nächsten Rekord auf.

Abspielen
FIFA Fußball-WM 2026_ZDFSportstudio
Messi bricht den nächsten Rekord

Jordanien hält gegen Argentinien gut mit. Beim Titelverteidiger aus Südamerika kommt Lionel Messi in der 60. Minute und stellt den nächsten Rekord auf.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamherausforderndFIFA WM 2026