Ohne den verletzten Superstar Alphonso Davies von Bayern München hat der Co-Gastgeber nur haarscharf einen Albtraum-Start in die Fußball-Weltmeisterschaft verhindert.

Gegen Italien-Schreck Bosnien-Herzegowina um Torjäger Edin Dzeko retteten die Nordamerikaner in ihrem Auftaktspiel am Freitag in Toronto spät ein 1:1 (0:1). Das Warten auf den Debüt-Erfolg bei einer WM geht weiter, doch ein Punkt der Moral ist gewonnen.

Cyle Larin (79.) sorgte drei Minuten nach seiner Einwechslung mit seinem Treffer für den ersten Punktgewinn Kanadas bei einer WM, für Bosnien traf Jovo Lukic (21.). Kanadas Trainer Jesse Marsch wird nun hoffen, dass Kapitän Davies, den eine Muskelverletzung im Oberschenkel plagt, zum zweiten Gruppenspiel am Freitag um 0 Uhr in Vancouver gegen Katar fit wird.

Die Aufstellungen:

Kanada: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan (61. Ahmed) , Kone, Eustaquio (90.+1 Osorio), Millar (61. Shaffelburg) – J. David (61. P. David), Oluwaseyi (76. Larin)

Trainer: Jesse Marsch

Bosnien-Herzeg.: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (83. Burnic) – Bajraktarevic (74. Sunjic), Tahirovic, Basic (62. Gigovic), Memic (74. Alajbegovic) – Demirovic, Lukic (62. Bazdar)

Trainer: Sergej Barbarez

Schiedsrichter: Facundo Tello (Argentinien)

Kommentator: Moritz Zschau