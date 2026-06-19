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FIFA WM 2026 - Gefühls-Achterbahn für Kanadas Nationalelf
FIFA WM 2026
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Gefühls-Achterbahn für Kanadas Nationalelf
- 19.06.2026
Kanada zeigt gegen Katar eine bärenstarke Leistung. Die Freude wird durch die schwere Verletzung von Ismael Kone aber erheblich getrübt.
Gefühls-Achterbahn für Kanadas Nationalelf
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- 19.06.2026
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Kanada zeigt gegen Katar eine bärenstarke Leistung. Die Freude wird durch die schwere Verletzung von Ismael Kone aber erheblich getrübt.
Kanadas Fußballer sind auch ohne Alphonso Davies zu ihrem ersehnten ersten WM-Sieg gestürmt, bangen aber gleichzeitig um einen ihrer größten Leistungsträger. Beim 6:0 (3:0) im zweiten Gruppenspiel gegen Katar stieß der Co-Gastgeber das Tor zur K.o.-Phase weit auf, eine Horror-Verletzung von Ismael Koné verlieh der ausgelassenen Party-Stimmung jedoch einen erheblichen Dämpfer.
Kanadas Kone schwer verletzt
Beim Stand von 3:0 verletzte sich der 24-jährige Mittelfeldspieler bei einem Foul von Assim Madibo (51.) augenscheinlich schwer am linken Bein, das eine deutlich erkennbare Fehlstellung aufwies. Madibo sah nach Prüfung durch den Videoschiedsrichter die Rote Karte.
Zuvor hatten Cyle Larin (16.) und der am Ende dreifache Torschütze David (29., 45.+3) mit ihren Treffern bereits für riesige Euphorie auf den Rängen gesorgt. Der für Koné eingewechselte Nathan Saliba (63.), ein Eigentor von Mohamed Manai (75.) und erneut David (90.+2) schraubten das Ergebnis für Kanada in doppelter Überzahl noch in die Höhe - Homam Ahmed (34.) hatte bei Katar bereits in der ersten Halbzeit nach einer Notbremse die Rote Karte gesehen.
Die Aufstellungen:
Kanada: Crépeau - Johnston, De Fougerolles (71. Shaffelburg), Cornelius (46. Bombito), Laryea - Buchanan (83. Sigur), Kone (56. N. D. Saliba), Eustaquio, A. Ahmed (71. Oluwaseyi) - J. David, Larin.
Trainer: Jesse Marsch
Trainer: Jesse Marsch
Katar: Abunada - Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, H. Ahmed - Laye, Madibo, Gaber (46. Mannai) - Abdurisag (40. Al-Brake), Afif (59. Al-Hussain), Junior (46. Fathy (87. L. Mendes)).
Trainer: Julen Lopetegui
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Schiedsrichter: Cristian Garay (Chile)
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