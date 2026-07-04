Marokko hat die heldenhafte WM-Reise Kanadas beendet und damit den ersten Gastgeber aus dem Turnier geworfen. Die Auswahl von Nationaltrainer Mohamed Ouahbi hatte beim 3:0 (0:0) in Houston allerdings mehr Mühe als erwartet. Erstmals in der WM-Geschichte steht damit ein afrikanisches Team bei zwei aufeinanderfolgenden Endrunden im Viertelfinale.

Im hitzigen und über weite Strecken sportlich zähen Achtelfinale von Houston musste der Afrika-Cup-Sieger eine frühe Verletzung des neuen Bayern-Stars Ismael Saibari verkraften, schoss am Ende aber dank der Treffer von Azzedine Ounahi (50./82.) und Soufiane Rahimi (90.+8) doch noch ein klares 3:0 heraus.

Die Aufstellungen:

Kanada: Crépeau – Johnston, Bombito, De Fougerolles, Laryea (78. Shaffelburg) – Buchanan (87. Nelson), Sigur (87. Osorio), Eustaquio, A. Ahmed (78. P. David) – J. David, Oluwaseyi (63. Larin). Trainer: Jesse Marsch

Marokko: Bono – Hakimi, Diop (87. Saadane), Halhal, Mazraoui – Bouaddi (63. S. Amrabat), El Aynaoui – B. Diaz, Ounahi (87. El Mourabet), El Khannouss (63. C. Talbi) – Saibari (22. Rahimi). Trainer: Mohamed Ouahbi

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Kommentator: Moritz Zschau