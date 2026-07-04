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FIFA WM 2026 - Gelb-Rekord und Freistoß-Trick bei Kanada gegen Marokko
FIFA WM 2026
Gelb-Rekord und Freistoß-Trick bei Kanada gegen Marokko
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FIFA WM 2026
Gelb-Rekord und Freistoß-Trick bei Kanada gegen Marokko
- 04.07.2026
Im ersten Achtelfinale der Fußball-WM 2026 treffen Co-Gastgeber Kanada und Marokko aufeinander. Und liefern sich eine hitzige Partie mit vielen Karten. Sorgen gibt es derweil um Bayern-Neuzugang Saibari.
Gelb-Rekord und Freistoß-Trick bei Kanada gegen Marokko
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- 04.07.2026
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Im ersten Achtelfinale der Fußball-WM 2026 treffen Co-Gastgeber Kanada und Marokko aufeinander. Und liefern sich eine hitzige Partie mit vielen Karten. Sorgen gibt es derweil um Bayern-Neuzugang Saibari.
Marokko hat die heldenhafte WM-Reise Kanadas beendet und damit den ersten Gastgeber aus dem Turnier geworfen. Die Auswahl von Nationaltrainer Mohamed Ouahbi hatte beim 3:0 (0:0) in Houston allerdings mehr Mühe als erwartet. Erstmals in der WM-Geschichte steht damit ein afrikanisches Team bei zwei aufeinanderfolgenden Endrunden im Viertelfinale.
Im hitzigen und über weite Strecken sportlich zähen Achtelfinale von Houston musste der Afrika-Cup-Sieger eine frühe Verletzung des neuen Bayern-Stars Ismael Saibari verkraften, schoss am Ende aber dank der Treffer von Azzedine Ounahi (50./82.) und Soufiane Rahimi (90.+8) doch noch ein klares 3:0 heraus.
Die Aufstellungen:
Kanada: Crépeau – Johnston, Bombito, De Fougerolles, Laryea (78. Shaffelburg) – Buchanan (87. Nelson), Sigur (87. Osorio), Eustaquio, A. Ahmed (78. P. David) – J. David, Oluwaseyi (63. Larin). Trainer: Jesse Marsch
Marokko: Bono – Hakimi, Diop (87. Saadane), Halhal, Mazraoui – Bouaddi (63. S. Amrabat), El Aynaoui – B. Diaz, Ounahi (87. El Mourabet), El Khannouss (63. C. Talbi) – Saibari (22. Rahimi). Trainer: Mohamed Ouahbi
Schiedsrichter: Michael Oliver (England)
Kommentator: Moritz Zschau
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