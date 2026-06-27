Das Märchen geht weiter: Kap Verde hat bei der Fußball-WM sensationell die K.o.-Runde erreicht. Das 0:0 gegen Saudi-Arabien in Houston reichte dem drittkleinsten WM-Teilnehmer der Geschichte, um mit dem dritten Remis im dritten Spiel als Zweiter der Gruppe H ins Sechzehntelfinale einzuziehen. Dort wartet in der Nacht auf den 4. Juli in Miami niemand Geringeres als Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi.

Kap Verde jetzt gegen Argentinien

Erstmals seit der WM 2006 (damals Ukraine und Ghana) erreichte damit ein Neuling die K.o.-Runde. Und das zwar ohne Sieg, aber eben auch ungeschlagen. Saudi-Arabien muss mit zwei Punkten als Tabellenletzter die Heimreise antreten.

Die Aufstellungen:

Kap Verde: Vozinha - W. Pina (90+4. Moreira), Lopez, Diney, Paulo - K. Pina - Mendes (72. Rodrigues), D. Duarte, Monteiro Alvarenga (71. Duarte), Semedo (61. Varela) - Livramento (61. Da Costa).

Trainer: Brito

Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Tambakti (33. Lajami), Al-Amri, Boushal (82. Al-Harbi) - N. Al-Dawsari, Kanno, Al-Khaibari (46. Al-Juwayr) - Mandash (66. Al-Hamdan), Al-Buraikan, Al-Dawsari (66. Al-Shamat).

Trainer: Donis

Schiedsrichter: François Letexier (Frankreich)