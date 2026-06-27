Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026 - Zähes Ringen zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien
FIFA WM 2026
Zähes Ringen zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien
Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Zähes Ringen zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien
- 27.06.2026
Im Duell der Außenseiter in Gruppe H traf Kap Verde auf Saudi-Arabien. Für beide war der Sprung in die K.o.-Runde noch drin.
Zähes Ringen zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 27.06.2026
- ZDF
Im Duell der Außenseiter in Gruppe H traf Kap Verde auf Saudi-Arabien. Für beide war der Sprung in die K.o.-Runde noch drin.
Das Märchen geht weiter: Kap Verde hat bei der Fußball-WM sensationell die K.o.-Runde erreicht. Das 0:0 gegen Saudi-Arabien in Houston reichte dem drittkleinsten WM-Teilnehmer der Geschichte, um mit dem dritten Remis im dritten Spiel als Zweiter der Gruppe H ins Sechzehntelfinale einzuziehen. Dort wartet in der Nacht auf den 4. Juli in Miami niemand Geringeres als Weltmeister Argentinien um Superstar Lionel Messi.
Kap Verde jetzt gegen Argentinien
Erstmals seit der WM 2006 (damals Ukraine und Ghana) erreichte damit ein Neuling die K.o.-Runde. Und das zwar ohne Sieg, aber eben auch ungeschlagen. Saudi-Arabien muss mit zwei Punkten als Tabellenletzter die Heimreise antreten.
Die Aufstellungen:
Kap Verde: Vozinha - W. Pina (90+4. Moreira), Lopez, Diney, Paulo - K. Pina - Mendes (72. Rodrigues), D. Duarte, Monteiro Alvarenga (71. Duarte), Semedo (61. Varela) - Livramento (61. Da Costa).
Trainer: Brito
Trainer: Brito
Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid, Al-Tambakti (33. Lajami), Al-Amri, Boushal (82. Al-Harbi) - N. Al-Dawsari, Kanno, Al-Khaibari (46. Al-Juwayr) - Mandash (66. Al-Hamdan), Al-Buraikan, Al-Dawsari (66. Al-Shamat).
Trainer: Donis
Trainer: Donis
Schiedsrichter: François Letexier (Frankreich)
Ähnliche Inhalte entdecken