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FIFA WM 2026 - Katar sorgt für erste WM-Überraschung
FIFA WM 2026
Katar sorgt für erste WM-Überraschung
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Katar sorgt für erste WM-Überraschung
- 13.06.2026
Katar hat für die erste WM-Überraschung gesorgt. Die Lopetegui-Elf knüpfte der Schweiz einen Punkt ab – der erste ihrer WM-Geschichte.
Katar sorgt für erste WM-Überraschung
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- 13.06.2026
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Katar hat für die erste WM-Überraschung gesorgt. Die Lopetegui-Elf knüpfte der Schweiz einen Punkt ab – der erste ihrer WM-Geschichte.
Die Schweiz hat nach einem späten Gegentreffer einen Stolperstart in ihre ambitionierte WM-Mission hingelegt. Die Mannschaft um Kapitän Granit Xhaka betrieb zum Auftakt in der Mittagshitze von Santa Clara phasenweise Chancenwucher und musste sich letztendlich gegen Katar mit einem 1:1 (1:0) begnügen.
Während die "Nati" mit der mangelnden Effizienz hadern dürfte, feierte der Wüstenstaat seinen ersten Punkt bei einer Weltmeisterschaft.
Die Aufstellung:
Katar: Abunada – Al-Oui (60. Fathi), Khoukhi, Pedro Miguel, Ahmed – Gaber (60. Boudiaf), Madibo (78. Al-Mannai), Laye – Abdurisag (60. Alaaeldin), Afif, Edmilson Junior (88. Alhaydos).
Trainer: Julen Lopetegui
Trainer: Julen Lopetegui
Schweiz: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, R. Rodriguez (89. Muheim) – Freuler (89. Jashari), G. Xhaka, Aebischer (66. Rieder) – Ndoye (66. Manzambi), Embolo, Vargas (79. Amdouni).
Trainer: Murat Yakin
Trainer: Murat Yakin
Schiedsrichter: Hector Said Martinez (Honduras)
Kommentator: Adrian von der Groeben
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