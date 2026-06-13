Die Schweiz hat nach einem späten Gegentreffer einen Stolperstart in ihre ambitionierte WM-Mission hingelegt. Die Mannschaft um Kapitän Granit Xhaka betrieb zum Auftakt in der Mittagshitze von Santa Clara phasenweise Chancenwucher und musste sich letztendlich gegen Katar mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Während die "Nati" mit der mangelnden Effizienz hadern dürfte, feierte der Wüstenstaat seinen ersten Punkt bei einer Weltmeisterschaft.

Die Aufstellung:

Katar: Abunada – Al-Oui (60. Fathi), Khoukhi, Pedro Miguel, Ahmed – Gaber (60. Boudiaf), Madibo (78. Al-Mannai), Laye – Abdurisag (60. Alaaeldin), Afif, Edmilson Junior (88. Alhaydos).

Trainer: Julen Lopetegui

Schweiz: Kobel – Zakaria, Elvedi, Akanji, R. Rodriguez (89. Muheim) – Freuler (89. Jashari), G. Xhaka, Aebischer (66. Rieder) – Ndoye (66. Manzambi), Embolo, Vargas (79. Amdouni).

Trainer: Murat Yakin

Schiedsrichter: Hector Said Martinez (Honduras)

Kommentator: Adrian von der Groeben