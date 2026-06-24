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FIFA WM 2026 - Spektakel zwischen Kolumbien und Kongo
FIFA WM 2026
Spektakel zwischen Kolumbien und Kongo
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Spektakel zwischen Kolumbien und Kongo
- 24.06.2026
Kolumbien und die Demokratische Republik Kongo liefern dem Publikum eine spektakuläre Partie. Kongo-Keeper Mpasi hält überragend.
Spektakel zwischen Kolumbien und Kongo
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- 24.06.2026
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Kolumbien und die Demokratische Republik Kongo liefern dem Publikum eine spektakuläre Partie. Kongo-Keeper Mpasi hält überragend.
Daniel Muñoz hat Kolumbien den vorzeitigen Einzug in die K.-o.-Runde der Fußball-WM beschert. Der Rechtsverteidiger erzielte beim 1:0 (0:0) gegen die Demokratische Republik Kongo den entscheidenden Treffer (76. Minute) zum zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel.
Kongos Keeper Mpasi hält überragend
Zuvor waren Bayern-Profi Luis Díaz und seine Teamkollegen im mexikanischen Zapopan an Kongos überragendem Torwart Lionel Mpasi fast verzweifelt. Mit sechs Punkten auf dem Konto steht Kolumbiens Teilnahme am Sechzehntelfinale bereits fest. Die "Cafeteros" können im Topspiel am Sonntag gegen Portugal schon mit einem Remis den Gruppensieg sichern.
Auch Kongo hat mit einem Punkt noch Chancen aufs Weiterkommen. Das zentralafrikanische Team trifft zum Gruppenabschluss in Atlanta auf das noch punktlose Usbekistan.
Die Aufstellungen:
Kolumbien: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Lerma - J. Arias (77. Rios Montoya), Rodríguez (58. Quintero), Díaz - Suarez (58. Córdoba).
Trainer: Lorenzo
Trainer: Lorenzo
DR Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (72. J. Kayembe), Tuanzebe - Mukau (46. Sadiki), Moutoussamy (82. Mubuku), E. Kayembe (72. Pickel) - Bakambu (57. Banza), Wissa.
Trainer: Desabre
Trainer: Desabre
Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)
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