Daniel Muñoz hat Kolumbien den vorzeitigen Einzug in die K.-o.-Runde der Fußball-WM beschert. Der Rechtsverteidiger erzielte beim 1:0 (0:0) gegen die Demokratische Republik Kongo den entscheidenden Treffer (76. Minute) zum zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel.

Kongos Keeper Mpasi hält überragend

Zuvor waren Bayern-Profi Luis Díaz und seine Teamkollegen im mexikanischen Zapopan an Kongos überragendem Torwart Lionel Mpasi fast verzweifelt. Mit sechs Punkten auf dem Konto steht Kolumbiens Teilnahme am Sechzehntelfinale bereits fest. Die "Cafeteros" können im Topspiel am Sonntag gegen Portugal schon mit einem Remis den Gruppensieg sichern.

Auch Kongo hat mit einem Punkt noch Chancen aufs Weiterkommen. Das zentralafrikanische Team trifft zum Gruppenabschluss in Atlanta auf das noch punktlose Usbekistan.

Die Aufstellungen:

Kolumbien: Vargas - Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Puerta, Lerma - J. Arias (77. Rios Montoya), Rodríguez (58. Quintero), Díaz - Suarez (58. Córdoba).

Trainer: Lorenzo

DR Kongo: Mpasi - Wan-Bissaka, Mbemba, Kapuadi, Masuaku (72. J. Kayembe), Tuanzebe - Mukau (46. Sadiki), Moutoussamy (82. Mubuku), E. Kayembe (72. Pickel) - Bakambu (57. Banza), Wissa.

Trainer: Desabre

Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)