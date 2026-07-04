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FIFA WM 2026 - Ghana bietet Favorit Kolumbien harten Kampf
FIFA WM 2026
Ghana bietet Favorit Kolumbien harten Kampf
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FIFA WM 2026
Ghana bietet Favorit Kolumbien harten Kampf
- 04.07.2026
Im letzten Sechzehntelfinale dieser WM hat Ghana Favorit Kolumbien einen harten Fight geboten. Die Partie war bis zum Ende ganz eng.
Ghana bietet Favorit Kolumbien harten Kampf
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- 04.07.2026
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Im letzten Sechzehntelfinale dieser WM hat Ghana Favorit Kolumbien einen harten Fight geboten. Die Partie war bis zum Ende ganz eng.
Geheimfavorit Kolumbien mit Bayern-Star Luis Diaz darf weiter auf den ersten Viertelfinal-Einzug bei einer Fußball-WM seit 2014 hoffen. Die Südamerikaner gewannen ihr Sechzehntelfinale gegen Ghana mit 1:0 (1:0) und treffen nun am Dienstag in Vancouver auf die Schweiz.
Vor 69.045 Zuschauern im vollen Stadion von Kansas City erzielte Offensivmann Jhon Arias in der 14. Minute den frühen Siegtreffer für den Favoriten.
Die Aufstellungen:
Kolumbien: C. Vargas - Muñoz, Lucumi, D. Sánchez, Mojica - Lerma, Puerta - J. Arias (72. J. Quintero), James Rodríguez (46. Rios), Luis Díaz (90. Campaz) - Cordoba (8. Suárez)
Trainer: Nestor Lorenzo
Trainer: Nestor Lorenzo
Ghana: Ati Zigi - Senaya (13. Seidu), Opoku, Luckassen, Mensah - Thomas Partey, Sibo (62. Owusu), Yirenkyi (79. Adu) - I. Williams (62. Fatawu), J. Ayew (79. Nuamah), Semenyo
Trainer: Carlos Queiroz
Trainer: Carlos Queiroz
Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)
Kommentator: Martin Quast
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