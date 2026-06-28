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FIFA WM 2026 - Kolumbien und Portugal liefern sich Schlagabtausch
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Kolumbien und Portugal liefern sich Schlagabtausch
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Kolumbien und Portugal liefern sich Schlagabtausch
- 28.06.2026
In Gruppe K kämpfen Kolumbien und Portugal um Platz eins. Die Zuschauer bekommen auf beiden Seiten zahlreiche Abschlüsse geboten.
Kolumbien und Portugal liefern sich Schlagabtausch
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- 28.06.2026
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In Gruppe K kämpfen Kolumbien und Portugal um Platz eins. Die Zuschauer bekommen auf beiden Seiten zahlreiche Abschlüsse geboten.
Gute Chancen, aber keine Tore: Cristiano Ronaldo hat mit Portugal den angestrebten Gruppensieg bei der WM verpasst. Die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez kam zum Abschluss der Vorrunde gegen Kolumbien nicht über ein 0:0 hinaus.
Spketakuläres Spiel mit vielen Chancen
Was langweilig klingt, war in Wahrheit über weiten Teilen spektakulär: Sowohl Portugal als auch Kolumbien vergaben zahlreiche gute Möglichkeiten. Kolumbiens Treffer von Davinson Sanchez (90.+1) wurde vom VAR wegen Abseits einkassiert.
Portugal steht trotz des Unentschiedens zum dritten Mal in Serie in der K.o.-Runde und trifft als Zweiter der Gruppe K nun am Donnerstag im Sechzehntelfinale in Toronto auf den Zweiten der Gruppe L: Kroatien. Im Achtelfinale könnte dann Europameister Spanien warten.
Die Aufstellungen:
Kolumbien: Vargas - Santiago Arias (87. Muñoz), Sánchez, Lucumi, Machado - Lerma (60. Ríos) - Puerta, Jhon Arias (76. Castaño) - Rodríguez (76. Quíntero), Córdoba (60. Suárez), Díaz.
Trainer: Lorenzo
Trainer: Lorenzo
Portugal: Costa - Cancelo (46. Dalot), Dias, Veiga, Mendes (90.+2 Matheus Nunes) - Vitinha, Rúben Neves (46. João Neves) - Neto, Fernandes, João Félix (70. Leão) - Ronaldo.
Trainer: Martinez
Trainer: Martinez
Schiedsrichter: Alireza Faghani (Iran)
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