Gute Chancen, aber keine Tore: Cristiano Ronaldo hat mit Portugal den angestrebten Gruppensieg bei der WM verpasst. Die Mannschaft von Trainer Roberto Martinez kam zum Abschluss der Vorrunde gegen Kolumbien nicht über ein 0:0 hinaus.

Spketakuläres Spiel mit vielen Chancen

Was langweilig klingt, war in Wahrheit über weiten Teilen spektakulär: Sowohl Portugal als auch Kolumbien vergaben zahlreiche gute Möglichkeiten. Kolumbiens Treffer von Davinson Sanchez (90.+1) wurde vom VAR wegen Abseits einkassiert.

Portugal steht trotz des Unentschiedens zum dritten Mal in Serie in der K.o.-Runde und trifft als Zweiter der Gruppe K nun am Donnerstag im Sechzehntelfinale in Toronto auf den Zweiten der Gruppe L: Kroatien. Im Achtelfinale könnte dann Europameister Spanien warten.

Die Aufstellungen:

Kolumbien: Vargas - Santiago Arias (87. Muñoz), Sánchez, Lucumi, Machado - Lerma (60. Ríos) - Puerta, Jhon Arias (76. Castaño) - Rodríguez (76. Quíntero), Córdoba (60. Suárez), Díaz.

Trainer: Lorenzo

Portugal: Costa - Cancelo (46. Dalot), Dias, Veiga, Mendes (90.+2 Matheus Nunes) - Vitinha, Rúben Neves (46. João Neves) - Neto, Fernandes, João Félix (70. Leão) - Ronaldo.

Trainer: Martinez

Schiedsrichter: Alireza Faghani (Iran)