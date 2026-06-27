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FIFA WM 2026 - Kroatien und Ghana schenken sich nichts
FIFA WM 2026
Kroatien und Ghana schenken sich nichts
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Kroatien und Ghana schenken sich nichts
- 28.06.2026
Ein Unentschieden zwischen Kroatien und Ghana hätte beiden Teams gereicht, um in die K.o.-Runde einzuziehen. Trotzdem spielten im direkten Duell beide auf Sieg.
Kroatien und Ghana schenken sich nichts
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- 28.06.2026
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Ein Unentschieden zwischen Kroatien und Ghana hätte beiden Teams gereicht, um in die K.o.-Runde einzuziehen. Trotzdem spielten im direkten Duell beide auf Sieg.
Luka Modric darf mit Kroatien bei seiner wohl letzten WM erneut auf eine magische Reise in der K.-o.-Phase hoffen. Das Team um den 40 Jahre alten Kapitän lieferte mal wieder zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt ab und bezwang Ghana im Vorrundenfinale mit 2:1 (1:0). Damit ziehen die Vatreni mit sechs Punkten als Gruppenzweiter ins Sechzehntelfinale ein.
Kroatien sichert sich Platz zwei
Diesmal trafen Petar Sucic (30.) und Nikola Vlasic (83.) entscheidend, Derrick Luckassen (73., nach Videobeweis) glich zwischenzeitlich aus. Ghana stand bereits zuvor im Sechzehntelfinale, wo es nun am 3. Juli gegen den Sieger der Portugal-Gruppe geht.
Die Aufstellungen:
Kroatien: Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic - Modric, Kovacic (78. Mario Pasalic) - Petar Sucic, Vlasic (88. Gvardiol), Baturina (82. Marco Pasalic) - Budimir (66. Matanovic)
Trainer: Zlatko Dalic
Trainer: Zlatko Dalic
Ghana: Asare - Senaya, Adjetey (46. Peprah Oppong), Luckassen, Mensah - Partey - Elisha Owusu (46. Fatawu), Kamaldeen Sulemana (71. Nuamah) - Sibo (85. Marfo Yirenkyi), Semenyo - Ayew (71. Thomas-Asante)
Trainer: Carlos Queiroz
Trainer: Carlos Queiroz
Schiedsrichter: Drew Fischer (Kanada)
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