Luka Modric darf mit Kroatien bei seiner wohl letzten WM erneut auf eine magische Reise in der K.-o.-Phase hoffen. Das Team um den 40 Jahre alten Kapitän lieferte mal wieder zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt ab und bezwang Ghana im Vorrundenfinale mit 2:1 (1:0). Damit ziehen die Vatreni mit sechs Punkten als Gruppenzweiter ins Sechzehntelfinale ein.

Kroatien sichert sich Platz zwei

Diesmal trafen Petar Sucic (30.) und Nikola Vlasic (83.) entscheidend, Derrick Luckassen (73., nach Videobeweis) glich zwischenzeitlich aus. Ghana stand bereits zuvor im Sechzehntelfinale, wo es nun am 3. Juli gegen den Sieger der Portugal-Gruppe geht.

Die Aufstellungen:

Kroatien: Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic - Modric, Kovacic (78. Mario Pasalic) - Petar Sucic, Vlasic (88. Gvardiol), Baturina (82. Marco Pasalic) - Budimir (66. Matanovic)

Trainer: Zlatko Dalic

Ghana: Asare - Senaya, Adjetey (46. Peprah Oppong), Luckassen, Mensah - Partey - Elisha Owusu (46. Fatawu), Kamaldeen Sulemana (71. Nuamah) - Sibo (85. Marfo Yirenkyi), Semenyo - Ayew (71. Thomas-Asante)

Trainer: Carlos Queiroz

Schiedsrichter: Drew Fischer (Kanada)