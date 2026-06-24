In einem teils wilden Schlagabtausch hat Marokko das Ticket für die K.o.-Runde der Fußball-WM gelöst. Gegen den aufmüpfigen Außenseiter Haiti gewann der Halbfinalist von 2022 sein letztes Gruppenspiel am Mittwoch in Atlanta mit mehr Mühe als gedacht mit 4:2 (2:2). In der Endabrechnung der Gruppe C belegen die Löwen vom Atlas Platz zwei hinter Rekordweltmeister Brasilien und vor Schottland.

Für Haiti erzielten Lenny Joseph, der mit dem Absatz ein Eigentor von Marokkos Torwart Bono (10.) erzwang, und Wilson Isidor (43.) mit einem traumhaften Fernschuss die Tore. Für Marokko trafen Achraf Hakimi (39.) zum 1:1, Ismael Saibari zum 2:2 (45+1.), Soufiane Rahimi zur 3:2-Führung (78.) und Gessime Yassine zum 4:2-Endstand (89.).

Die Aufstellungen:

Marokko: Bono - Hakimi, Halhal, Riad, Salah-Eddine (83. Mazraoui) - Amrabat, El Aynaoui (83. El Mourabet) - Díaz (70. Ounahi), Saibari (70. Rahimi), El Khannouss - El Kaabi (70. Yassine). - Trainer: Ouahbi



Haiti: Placide - Duverne (80. Arcus), Adé, Delcroix, Expérience - Casimir, Jean Jacques (81. Simon), Bellegarde, Providence (67. Nazon) - Isidor (67. Deedson), Joseph (83. Pierrot). - Trainer: Migné



Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)