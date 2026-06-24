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FIFA WM 2026 - Marokko und Haiti mit wildem Tor-Spektakel
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Marokko und Haiti mit wildem Tor-Spektakel
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Marokko und Haiti mit wildem Tor-Spektakel
- 25.06.2026
Haiti ist bereits ausgeschieden, lässt gegen Marokko jedoch alles auf dem Rasen und erzielt seine ersten Tore bei dieser WM. Beide Teams liefern sich bis zum Schluss einen spektakulären Schlagabtausch.
Marokko und Haiti mit wildem Tor-Spektakel
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- 25.06.2026
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Haiti ist bereits ausgeschieden, lässt gegen Marokko jedoch alles auf dem Rasen und erzielt seine ersten Tore bei dieser WM. Beide Teams liefern sich bis zum Schluss einen spektakulären Schlagabtausch.
In einem teils wilden Schlagabtausch hat Marokko das Ticket für die K.o.-Runde der Fußball-WM gelöst. Gegen den aufmüpfigen Außenseiter Haiti gewann der Halbfinalist von 2022 sein letztes Gruppenspiel am Mittwoch in Atlanta mit mehr Mühe als gedacht mit 4:2 (2:2). In der Endabrechnung der Gruppe C belegen die Löwen vom Atlas Platz zwei hinter Rekordweltmeister Brasilien und vor Schottland.
Für Haiti erzielten Lenny Joseph, der mit dem Absatz ein Eigentor von Marokkos Torwart Bono (10.) erzwang, und Wilson Isidor (43.) mit einem traumhaften Fernschuss die Tore. Für Marokko trafen Achraf Hakimi (39.) zum 1:1, Ismael Saibari zum 2:2 (45+1.), Soufiane Rahimi zur 3:2-Führung (78.) und Gessime Yassine zum 4:2-Endstand (89.).
Die Aufstellungen:
Marokko: Bono - Hakimi, Halhal, Riad, Salah-Eddine (83. Mazraoui) - Amrabat, El Aynaoui (83. El Mourabet) - Díaz (70. Ounahi), Saibari (70. Rahimi), El Khannouss - El Kaabi (70. Yassine). - Trainer: Ouahbi
Haiti: Placide - Duverne (80. Arcus), Adé, Delcroix, Expérience - Casimir, Jean Jacques (81. Simon), Bellegarde, Providence (67. Nazon) - Isidor (67. Deedson), Joseph (83. Pierrot). - Trainer: Migné
Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)
Haiti: Placide - Duverne (80. Arcus), Adé, Delcroix, Expérience - Casimir, Jean Jacques (81. Simon), Bellegarde, Providence (67. Nazon) - Isidor (67. Deedson), Joseph (83. Pierrot). - Trainer: Migné
Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)
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