Mexiko hat sich mit Leidenschaft und gnadenlosem Offensivfußball ins Achtelfinale der WM katapultiert. Im Duell mit Ecuador gewann der furiose Co-Gastgeber in seiner uneinnehmbaren "Festung" Aztekenstadion mit 2:0 (2:0) und befeuerte die Träume vom ganz großen Coup.

Julián Quinones (22.) und Rául Jiménez (31.) besorgten mit einem frühen Doppelschlag den vierten Sieg im vierten Spiel, nachdem die Partie aufgrund eines Unwetters mit einer Stunde Verspätung begonnen hatte.

Die Aufstellungen:

Mexiko: Rangel - J. Sanchez, Montes, Vasquez Ibarra, Gallardo - Mora (59. Gutiérrez), Lira, Romo Barron (73. O. Vargas) - Alvarado (80. Reyes), Jiménez (73. S. Giménez), Quinones (80. Pineda)

Trainer: Javier Aguirre

Ecuador: Galindez - Franco (46. Y. Medina), Ordonez (46. An. Preciado), Pacho, Hincapie - M. Caicedo, Vite - Yeboah (79. J. Caicedo), Angulo (79. Páez) - Plata, E. Valencia (59. K. Rodriguez)

Trainer: Sebastian Beccacece

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Kommentator: Simon Mertens