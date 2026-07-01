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FIFA WM 2026 - Mexiko - Ecuador: Megastimmung und Spektakel
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Mexiko - Ecuador: Megastimmung und Spektakel
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Mexiko - Ecuador: Megastimmung und Spektakel
- 01.07.2026
Wegen eines Unwetters kann die Partie im legendären Aztekenstadion erst verspätet beginnen. Nachdem es endlich los geht, sorgen die Zuschauer für einen Hexenkessel.
Mexiko - Ecuador: Megastimmung und Spektakel
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- 01.07.2026
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Wegen eines Unwetters kann die Partie im legendären Aztekenstadion erst verspätet beginnen. Nachdem es endlich los geht, sorgen die Zuschauer für einen Hexenkessel.
Mexiko hat sich mit Leidenschaft und gnadenlosem Offensivfußball ins Achtelfinale der WM katapultiert. Im Duell mit Ecuador gewann der furiose Co-Gastgeber in seiner uneinnehmbaren "Festung" Aztekenstadion mit 2:0 (2:0) und befeuerte die Träume vom ganz großen Coup.
Julián Quinones (22.) und Rául Jiménez (31.) besorgten mit einem frühen Doppelschlag den vierten Sieg im vierten Spiel, nachdem die Partie aufgrund eines Unwetters mit einer Stunde Verspätung begonnen hatte.
Die Aufstellungen:
Mexiko: Rangel - J. Sanchez, Montes, Vasquez Ibarra, Gallardo - Mora (59. Gutiérrez), Lira, Romo Barron (73. O. Vargas) - Alvarado (80. Reyes), Jiménez (73. S. Giménez), Quinones (80. Pineda)
Trainer: Javier Aguirre
Trainer: Javier Aguirre
Ecuador: Galindez - Franco (46. Y. Medina), Ordonez (46. An. Preciado), Pacho, Hincapie - M. Caicedo, Vite - Yeboah (79. J. Caicedo), Angulo (79. Páez) - Plata, E. Valencia (59. K. Rodriguez)
Trainer: Sebastian Beccacece
Trainer: Sebastian Beccacece
Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)
Kommentator: Simon Mertens
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