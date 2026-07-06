Mexiko gegen England wird zum Thriller

Jude Bellingham und Harry Kane haben die berauschende "Fiesta Mexicana" bei der Fußball-WM gemeinsam beendet und England dem ersehnten Titel einen großen Schritt nähergebracht. In der zuvor uneinnehmbaren Festung Aztekenstadion setzten sich die Three Lions von Teammanager Thomas Tuchel in einem spektakulären Schlagabtausch mit 3:2 (2:1) gegen Co-Gastgeber Mexiko durch.

Bellingham (36./38.) schockte die Gastgeber mit einem Doppelschlag innerhalb von 98 Sekunden, Kane (60.) ließ England per Foulelfmeter und seinem sechsten Turniertreffer endgültig vom ersten WM-Titel seit 1966 träumen. Doch Mexiko blieb durch die Anschlusstreffer von Julian Quinones (42.) und Raúl Jiménez (69., Foulelfmeter) immer dran, spielte zudem nach der Roten Karte gegen Jarell Quansah (54.) lange in Überzahl - und verlor letztlich doch erstmals in seiner Geschichte ein WM-Spiel im ikonischen Nationalstadion in Mexiko-Stadt.

Die Aufstellungen:

Mexiko: Rangel - J. Sanchez (79. Fidalgo), Montes (46. Alvarez), Vázquez, Gallardo - Mora (61. Gimenez), Lira, Romo (62. Guiterrez) - Alvarado, Jimenez, Quiñones (81. Martinez)

Trainer: Javier Aguirre

England: Pickford - Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly (75. Spence) - Anderson (75. Anderson) - Bellingham, Rice - Saka (57. Stones), Kane (90. Rogers), Gordon

Trainer: Thomas Tuchel

Schiedsrichter: Alireza Faghani (Iran)

Kommentator: Martin Gräfe