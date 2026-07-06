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FIFA WM 2026 - Mexiko gegen England wird zum Thriller
FIFA WM 2026
Mexiko gegen England wird zum Thriller
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FIFA WM 2026
Mexiko gegen England wird zum Thriller
- 06.07.2026
Können die Three Lions bei den so heimstarken Mexikanern bestehen? Die großen Erwartungen an die Partie werden nicht enttäuscht. Elfmeter, Platzverweis und eine phantastische Stimmung inklusive.
Mexiko gegen England wird zum Thriller
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- 06.07.2026
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Können die Three Lions bei den so heimstarken Mexikanern bestehen? Die großen Erwartungen an die Partie werden nicht enttäuscht. Elfmeter, Platzverweis und eine phantastische Stimmung inklusive.
Jude Bellingham und Harry Kane haben die berauschende "Fiesta Mexicana" bei der Fußball-WM gemeinsam beendet und England dem ersehnten Titel einen großen Schritt nähergebracht. In der zuvor uneinnehmbaren Festung Aztekenstadion setzten sich die Three Lions von Teammanager Thomas Tuchel in einem spektakulären Schlagabtausch mit 3:2 (2:1) gegen Co-Gastgeber Mexiko durch.
Bellingham (36./38.) schockte die Gastgeber mit einem Doppelschlag innerhalb von 98 Sekunden, Kane (60.) ließ England per Foulelfmeter und seinem sechsten Turniertreffer endgültig vom ersten WM-Titel seit 1966 träumen. Doch Mexiko blieb durch die Anschlusstreffer von Julian Quinones (42.) und Raúl Jiménez (69., Foulelfmeter) immer dran, spielte zudem nach der Roten Karte gegen Jarell Quansah (54.) lange in Überzahl - und verlor letztlich doch erstmals in seiner Geschichte ein WM-Spiel im ikonischen Nationalstadion in Mexiko-Stadt.
Die Aufstellungen:
Mexiko: Rangel - J. Sanchez (79. Fidalgo), Montes (46. Alvarez), Vázquez, Gallardo - Mora (61. Gimenez), Lira, Romo (62. Guiterrez) - Alvarado, Jimenez, Quiñones (81. Martinez)
Trainer: Javier Aguirre
Trainer: Javier Aguirre
England: Pickford - Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly (75. Spence) - Anderson (75. Anderson) - Bellingham, Rice - Saka (57. Stones), Kane (90. Rogers), Gordon
Trainer: Thomas Tuchel
Trainer: Thomas Tuchel
Schiedsrichter: Alireza Faghani (Iran)
Kommentator: Martin Gräfe
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