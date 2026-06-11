Von den frenetischen Fans in Mexiko-Stadt angepeitscht, bezwang Mexiko am Ende nur noch neun Südafrikaner verdient mit 2:0 (1:0).

Quinones, der bei Al-Qadisiya in Saudi-Arabien sein Geld verdient, nutzte in der 9. Minute einen Schnitzer von Südafrikas Mittelfeldspieler Yaya Sithole zum ersten Treffer der 23. Weltmeisterschaft. Raúl Jiménez (67.) legte in der zweiten Halbzeit mit einem Kopfball nach.

Sithole wurde zum Pechvogel des Spiels, er sah nach einer Notbremse die Rote Karte (50.) – wie sein Mitspieler Themba Zwane sechs Minuten vor dem Abpfiff wegen einer Tätlichkeit und der Mexikaner César Montes (90.+2) wegen einer Notbremse.

Die Aufstellungen:

Mexiko: Rangel – Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo – Lira (67. Alvarez), Fidalgo (66. Mora), Gutierrez (66. L. Chavez), Alvarado, Quinones (79. Vega) – Jimenez (67. Gonzalez).

Trainer: Javier Aguirre

Südafrika: Williams – Okon, Sibisi, Mbokazi – Mudau, Yaya Sithole, Modiba (77. Appollis), Mokoena, Adams (61. T. Zwane) – Rayners (77. Makgopa), Foster (56. Mbatha).

Trainer: Hugo Broos

Schiedsrichter: Wilton Pereira Sampaio (Brasilien)

Kommentator: Martin Gräfe