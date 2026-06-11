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FIFA WM 2026 - Mexiko feiert zum Auftakt der Fußball-WM
FIFA WM 2026
Mexiko feiert zum Auftakt der Fußball-WM
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FIFA WM 2026
Mexiko feiert zum Auftakt der Fußball-WM
- 11.06.2026
Die WM ist offiziell eröffnet - und beginnt direkt mit einem Fest für Co-Gastgeber Mexiko. Die Südamerikaner schlagen Südafrika zum Auftakt.
Mexiko feiert zum Auftakt der Fußball-WM
- Sport
- Kurzfassung
- unterhaltsam
- 11.06.2026
- ZDF
Die WM ist offiziell eröffnet - und beginnt direkt mit einem Fest für Co-Gastgeber Mexiko. Die Südamerikaner schlagen Südafrika zum Auftakt.
Von den frenetischen Fans in Mexiko-Stadt angepeitscht, bezwang Mexiko am Ende nur noch neun Südafrikaner verdient mit 2:0 (1:0).
Quinones, der bei Al-Qadisiya in Saudi-Arabien sein Geld verdient, nutzte in der 9. Minute einen Schnitzer von Südafrikas Mittelfeldspieler Yaya Sithole zum ersten Treffer der 23. Weltmeisterschaft. Raúl Jiménez (67.) legte in der zweiten Halbzeit mit einem Kopfball nach.
Sithole wurde zum Pechvogel des Spiels, er sah nach einer Notbremse die Rote Karte (50.) – wie sein Mitspieler Themba Zwane sechs Minuten vor dem Abpfiff wegen einer Tätlichkeit und der Mexikaner César Montes (90.+2) wegen einer Notbremse.
Die Aufstellungen:
Mexiko: Rangel – Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo – Lira (67. Alvarez), Fidalgo (66. Mora), Gutierrez (66. L. Chavez), Alvarado, Quinones (79. Vega) – Jimenez (67. Gonzalez).
Trainer: Javier Aguirre
Trainer: Javier Aguirre
Südafrika: Williams – Okon, Sibisi, Mbokazi – Mudau, Yaya Sithole, Modiba (77. Appollis), Mokoena, Adams (61. T. Zwane) – Rayners (77. Makgopa), Foster (56. Mbatha).
Trainer: Hugo Broos
Trainer: Hugo Broos
Schiedsrichter: Wilton Pereira Sampaio (Brasilien)
Kommentator: Martin Gräfe
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