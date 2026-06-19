Mitgastgeber Mexiko ist als erste Mannschaft in die K.-o.-Runde der Fußball-WM eingezogen. Nach einem groben Torwartpatzer kam "El Tri" in Zapopan gegen Südkorea zu einem 1:0 (0:0) und steht vorzeitig als Gewinner der Gruppe A fest.

Mexiko steht als Gruppensieger fest

Das einzige Tor der Partie erzielte Luis Romo (50. Minute). Am Ende musste Mexiko aber kräftig um den Sieg zittern. Mexiko wird sein Sechzehntelfinale im legendären Aztekenstadion spielen. Und sollten die Mexikaner auch das gewinnen, würden sie die Achtelfinalpartie ebenfalls in dem Fußball-Tempel austragen.

Die Aufstellungen:

Mexiko: Rangel - Sanchez, Alvarez, Vázquez, Gallardo - Romo (71. Vargas), Lira, Gutiérrez (71. Pineda) - Alvarado (80. Reyes), Jimenez (80. Gimenez), Quinones (84. Huerta).

Trainer: Aguirre

Südkorea: Kim Seung-gyu - Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-Hyeok - Kim Moon-hwan (71. Eom Ji-Sung), Hwang In-beom, Paik Seung-Ho (77. Cho Gue-Sung), Seol Young-woo (71. Yang Hyun-jun) - Lee Kang-in, Son Heung-min (57. Oh Hyeon-Gyu), Lee Jae-sung (57. Hwang Hee-chan).

Trainer: Hong Myung-bo

Schiedsrichter: Gustavo Tejera (Uruguay)