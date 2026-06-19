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FIFA WM 2026 - Torwartfehler entscheidet Partie Mexiko - Südkorea
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Torwartfehler entscheidet Partie Mexiko - Südkorea
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Torwartfehler entscheidet Partie Mexiko - Südkorea
- 19.06.2026
Mexiko und Südkorea neutralisieren sich über weite Strecken gegenseitig. Trotzdem sichert sich eine Mannschaft vorzeitig den Gruppensieg.
Torwartfehler entscheidet Partie Mexiko - Südkorea
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- 19.06.2026
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Mexiko und Südkorea neutralisieren sich über weite Strecken gegenseitig. Trotzdem sichert sich eine Mannschaft vorzeitig den Gruppensieg.
Mitgastgeber Mexiko ist als erste Mannschaft in die K.-o.-Runde der Fußball-WM eingezogen. Nach einem groben Torwartpatzer kam "El Tri" in Zapopan gegen Südkorea zu einem 1:0 (0:0) und steht vorzeitig als Gewinner der Gruppe A fest.
Mexiko steht als Gruppensieger fest
Das einzige Tor der Partie erzielte Luis Romo (50. Minute). Am Ende musste Mexiko aber kräftig um den Sieg zittern. Mexiko wird sein Sechzehntelfinale im legendären Aztekenstadion spielen. Und sollten die Mexikaner auch das gewinnen, würden sie die Achtelfinalpartie ebenfalls in dem Fußball-Tempel austragen.
Die Aufstellungen:
Mexiko: Rangel - Sanchez, Alvarez, Vázquez, Gallardo - Romo (71. Vargas), Lira, Gutiérrez (71. Pineda) - Alvarado (80. Reyes), Jimenez (80. Gimenez), Quinones (84. Huerta).
Trainer: Aguirre
Trainer: Aguirre
Südkorea: Kim Seung-gyu - Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-Hyeok - Kim Moon-hwan (71. Eom Ji-Sung), Hwang In-beom, Paik Seung-Ho (77. Cho Gue-Sung), Seol Young-woo (71. Yang Hyun-jun) - Lee Kang-in, Son Heung-min (57. Oh Hyeon-Gyu), Lee Jae-sung (57. Hwang Hee-chan).
Trainer: Hong Myung-bo
Trainer: Hong Myung-bo
Schiedsrichter: Gustavo Tejera (Uruguay)
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