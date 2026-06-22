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FIFA WM 2026 - Neuseeland macht Ägypten das Leben schwer
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Neuseeland macht Ägypten das Leben schwer
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Neuseeland macht Ägypten das Leben schwer
- 22.06.2026
Bislang hat noch kein Team in der Gruppe G einen Sieg auf dem Konto. Ob sich das in der Partie zwischen Neuseeland und Ägypten um die Stars Omar Marmoush und Mo Salah ändert?
Neuseeland macht Ägypten das Leben schwer
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- 22.06.2026
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Bislang hat noch kein Team in der Gruppe G einen Sieg auf dem Konto. Ob sich das in der Partie zwischen Neuseeland und Ägypten um die Stars Omar Marmoush und Mo Salah ändert?
Die ägyptische Nationalmannschaft hat eine Fußball-Schmach abgewendet und mit dem ersten Sieg bei einer WM einen riesigen Schritt in Richtung Sechzehntelfinale gemacht. Stürmerstar Mohamed Salah und sein Team schafften beim 3:1 (0:1) gegen Außenseiter Neuseeland in Vancouver ein fulminantes Comeback, das mit dem Sieg belohnt wurde. Ägypten führt die Gruppe G nach zwei Spieltagen an.
Finn Surman (14. Minute) hatte Neuseeland nach einer Ecke von Social-Media-Star Tim Payne in Führung gebracht. Nach der Pause gelang erst Mostafa Ziko (58.) vor 52.497 Zuschauern der verdiente Ausgleich, ehe Salah auf Vorlage des herausragenden Ziko traf. Für den Schlusspunkt sorgte der eingewechselte Trézéguet (82.).
Aufstellungen:
Neuseeland: Crocombe - Payne (85. Bindon), Surman, Boxall, Cacace (76. Randall) - Bell, Stamenic - McCowatt (66. Old), Singh (76. Thomas), Just (85. De Vries) - Wood, Trainer: Darren Bazeley
Ägypten: Shoubeir - Hany, Ibrahim, Fathy (41. Rabia), Fatouh - Lasheen, Attia - Salah (84. Abdelmaguid), Ashour (84. Zizo), Ziko (76. Abdelkarim) - Marmoush (76. Trezeguet), Trainer: Hossam Hassan
Schiedsrichter: Omar Al Ali (Vereinigte Arabische Emirate)
Kommentator: Moritz Zschau
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