Die ägyptische Nationalmannschaft hat eine Fußball-Schmach abgewendet und mit dem ersten Sieg bei einer WM einen riesigen Schritt in Richtung Sechzehntelfinale gemacht. Stürmerstar Mohamed Salah und sein Team schafften beim 3:1 (0:1) gegen Außenseiter Neuseeland in Vancouver ein fulminantes Comeback, das mit dem Sieg belohnt wurde. Ägypten führt die Gruppe G nach zwei Spieltagen an.

Finn Surman (14. Minute) hatte Neuseeland nach einer Ecke von Social-Media-Star Tim Payne in Führung gebracht. Nach der Pause gelang erst Mostafa Ziko (58.) vor 52.497 Zuschauern der verdiente Ausgleich, ehe Salah auf Vorlage des herausragenden Ziko traf. Für den Schlusspunkt sorgte der eingewechselte Trézéguet (82.).

Aufstellungen:

Neuseeland: Crocombe - Payne (85. Bindon), Surman, Boxall, Cacace (76. Randall) - Bell, Stamenic - McCowatt (66. Old), Singh (76. Thomas), Just (85. De Vries) - Wood, Trainer: Darren Bazeley

Ägypten: Shoubeir - Hany, Ibrahim, Fathy (41. Rabia), Fatouh - Lasheen, Attia - Salah (84. Abdelmaguid), Ashour (84. Zizo), Ziko (76. Abdelkarim) - Marmoush (76. Trezeguet), Trainer: Hossam Hassan

Schiedsrichter: Omar Al Ali (Vereinigte Arabische Emirate)

Kommentator: Moritz Zschau