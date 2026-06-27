Belgiens Altstars haben auch dank Anführer Kevin De Bruyne ein erneutes WM-Debakel abgewendet und beim Turnier in Nordamerika die K.o.-Phase erreicht.

Nach zwei enttäuschenden Auftritten zum Auftakt holte der WM-Dritte von 2018 beim verdienten 5:1 (1:0) am letzten Gruppenspieltag gegen Außenseiter Neuseeland seinen ersten Sieg und sicherte sich als Erster der Gruppe G das Ticket für das Sechzehntelfinale.

Doppelpacker Leandro Trossard (28., 50.) vom englischen Meister FC Arsenal, De Bruyne (66.) und die "Joker" Romelu Lukaku (86.) und Alexis Saelemaekers (90.+4) führten die Belgier im BC Place von Vancouver zum ersehnten Sieg.

Die Aufstellungen

Neuseeland: Crocombe - Payne (64. Boxall), Bindon, Surman, Cacace - Stamenic, Bell (64. McCowatt) - Thomas (46. Old), Singh (46. Randall), Just - Wood.

Trainer: Darren Bazeley

Belgien: Courtois - Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper - Vanaken, Tielemans (85. Raskin)- Trossard (72. Saelemaekers), De Bruyne (72. Onana), Doku (56. Fernandez-Pardo) - De Ketelaere (85. Lukaku).

Trainer: Rudi Garcia

Schiedsrichter: Adham Makhadmeh (Jordanien)

Kommentator: Martin Quast