Der Neuseeländer Joe Bell (6) und der Belgier Maxim De Cuyper (5) kämpfen um den Ball.
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FIFA WM 2026 - Belgien kämpft gegen Neuseeland gegen das WM-Aus

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Belgien kämpft gegen Neuseeland gegen das WM-Aus
  • 27.06.2026

Belgien hat bei diesem WM-Turnier noch nicht überzeugen können. Gegen Neuseeland kämpfen die roten Teufel bereits gegen das WM-Aus.

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Belgien kämpft gegen Neuseeland gegen das WM-Aus

Belgien hat bei diesem WM-Turnier noch nicht überzeugen können. Gegen Neuseeland kämpfen die roten Teufel bereits gegen das WM-Aus.

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Belgiens Altstars haben auch dank Anführer Kevin De Bruyne ein erneutes WM-Debakel abgewendet und beim Turnier in Nordamerika die K.o.-Phase erreicht.
Nach zwei enttäuschenden Auftritten zum Auftakt holte der WM-Dritte von 2018 beim verdienten 5:1 (1:0) am letzten Gruppenspieltag gegen Außenseiter Neuseeland seinen ersten Sieg und sicherte sich als Erster der Gruppe G das Ticket für das Sechzehntelfinale. 
Doppelpacker Leandro Trossard (28., 50.) vom englischen Meister FC Arsenal, De Bruyne (66.) und die "Joker" Romelu Lukaku (86.) und Alexis Saelemaekers (90.+4) führten die Belgier im BC Place von Vancouver zum ersehnten Sieg. 

Die Aufstellungen

Neuseeland: Crocombe - Payne (64. Boxall), Bindon, Surman, Cacace - Stamenic, Bell (64. McCowatt) - Thomas (46. Old), Singh (46. Randall), Just - Wood. 
Trainer: Darren Bazeley 
Belgien: Courtois - Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper - Vanaken, Tielemans (85. Raskin)- Trossard (72. Saelemaekers), De Bruyne (72. Onana), Doku (56. Fernandez-Pardo) - De Ketelaere (85. Lukaku). 
Trainer: Rudi Garcia 
Schiedsrichter: Adham Makhadmeh (Jordanien) 
Kommentator: Martin Quast 
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