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FIFA WM 2026 - Japan verhindert Auftakt-Niederlage spät
FIFA WM 2026
Japan verhindert Auftakt-Niederlage spät
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ZDF
FIFA WM 2026
Japan verhindert Auftakt-Niederlage spät
- 15.06.2026
Lange sah die Niederlande wie der Sieger im Spiel gegen Japan aus. Doch kurz vor Schluss traf Koki Ogawa noch zum Ausgleich für die "Blue Samurai".
Japan verhindert Auftakt-Niederlage spät
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- 15.06.2026
- ZDF
Lange sah die Niederlande wie der Sieger im Spiel gegen Japan aus. Doch kurz vor Schluss traf Koki Ogawa noch zum Ausgleich für die "Blue Samurai".