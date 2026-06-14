Der niederländische Nationalspieler Cody Gakpo setzt sich im Zweikampf gegen seinen Kontrahenten Tsuyoshi Watanabe durch
FIFA WM 2026
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ZDF

FIFA WM 2026 - Japan verhindert Auftakt-Niederlage spät

FIFA WM 2026
Japan verhindert Auftakt-Niederlage spät
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ZDF
FIFA WM 2026
Japan verhindert Auftakt-Niederlage spät
  • 15.06.2026

Lange sah die Niederlande wie der Sieger im Spiel gegen Japan aus. Doch kurz vor Schluss traf Koki Ogawa noch zum Ausgleich für die "Blue Samurai".

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Offizieller Sender der FIFA Fußball-WM 2026
Japan verhindert Auftakt-Niederlage spät

Lange sah die Niederlande wie der Sieger im Spiel gegen Japan aus. Doch kurz vor Schluss traf Koki Ogawa noch zum Ausgleich für die "Blue Samurai".

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