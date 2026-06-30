Der WM-Traum der Niederlande ist trotz eines emotionalen Treffers von Cody Gakpo erneut geplatzt. Die Elftal von Bondscoach Ronald Koeman verlor das überaus intensive Sechzehntelfinale gegen Geheimfavorit Marokko mit 2:3 im Elfmeterschießen und muss auch bei der zwölften WM-Teilnahme alle Hoffnungen auf den ersten Triumph früh begraben. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden.

Der im Vorfeld von einem schweren Schicksalsschlag getroffene Gakpo (72.) schoss Oranje zunächst viel umjubelt in Führung. Issa Diop (90.+1) glich gerade noch rechtzeitig für Marokko aus. Der Mitausrichter der WM 2030 bastelt vier Jahre nach dem Halbfinale von Katar am nächsten Fußball-Märchen. Gegner in der Runde der besten 16 ist am kommenden Samstag in Houston Co-Gastgeber Kanada.

Die Aufstellungen:

Niederlande: Verbruggen - van Hecke, van Dijk, Aké (71. Koopmeiners) - Dumfries, de Jong (110. de Roon), Gravenberch (87. Timber), van de Ven (86. Hato) - Summerville, Brobbey (71. Weghorst) - Gakpo (113. Kluivert)

Trainer: Ronald Koeman

Marokko: Bono - Hakimi, Diop, Riad (75. Salah-Eddine), Mazraoui - Díaz (79. Yassine), Bouaddi (79. El Mourabet) - Ounahi (87. Rahimi), El Aynaoui, El Khannouss (87. Talbi) - Saibari

Trainer: Mohamed Ouahbi

Schiedsrichter: Wilton Pereira Sampaio (Brasilien)

Kommentator: Julian-Luca Schäfer