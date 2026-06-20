Angeführt von den beiden Doppelpackern Brian Brobbey und Cody Gakpo haben die Niederlande ihren Stotterstart bei der Fußball-WM vergessen gemacht und Kurs auf die K.o.-Runde genommen. Im europäischen Duell der Gruppe F gewann die Elftal auch dank des goldenen Händchens von Bondscoach Ronald Koeman in Houston hochverdient mit 5:1 (2:0) gegen Schweden.

Der ehemalige Leipziger Brobbey, der überraschend für Shootingstar Crysencio Summerville in die Startelf gerückt war, sorgte mit seinem Doppelpack für die schnelle Führung (5./17.). Summerville kam zur Halbzeit - und war direkt an beiden Treffern des überragenden Gakpo beteiligt (47./53.). Anthony Elanga traf für die Schweden (59.). Den Schlusspunkt setzte Summerville selbst (89.).

Die Aufstellungen:

Niederlande: Verbruggen - Dumfries, van Hecke, Van Dijk, van de Ven - Gravenberch, F. de Jong (59. Koopmeiners), Reijnders (59. Til) - Malen (46. Summerville), Brobbey (72. Depay), Gakpo (90. Lang).

Trainer: Ronald Koeman

Schweden: Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelöf - Bernhardsson (55. Elanga), Karlström (55. Zeneli), Y. Ayari (79. T. Ali), Gudmundsson (90.+3 Stroud), Nygren (55. Bergvall) - Isak, Gyökeres. Trainer: Graham Potter

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Kommentator: Moritz Zschau