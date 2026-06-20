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FIFA WM 2026 - Offensiv-Spektakel bei Niederlande gegen Schweden
FIFA WM 2026
Offensiv-Spektakel bei Niederlande gegen Schweden
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Offensiv-Spektakel bei Niederlande gegen Schweden
- 20.06.2026
Viel Tempo, viele Abschlüsse, viele Tore: Die Niederlande und Schweden liefern sich eine Partie, die Spaß macht. Mit gleich zwei Doppeltorschützen und einem niederländischen WM-Rekord.
Offensiv-Spektakel bei Niederlande gegen Schweden
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- 20.06.2026
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Viel Tempo, viele Abschlüsse, viele Tore: Die Niederlande und Schweden liefern sich eine Partie, die Spaß macht. Mit gleich zwei Doppeltorschützen und einem niederländischen WM-Rekord.
Angeführt von den beiden Doppelpackern Brian Brobbey und Cody Gakpo haben die Niederlande ihren Stotterstart bei der Fußball-WM vergessen gemacht und Kurs auf die K.o.-Runde genommen. Im europäischen Duell der Gruppe F gewann die Elftal auch dank des goldenen Händchens von Bondscoach Ronald Koeman in Houston hochverdient mit 5:1 (2:0) gegen Schweden.
Der ehemalige Leipziger Brobbey, der überraschend für Shootingstar Crysencio Summerville in die Startelf gerückt war, sorgte mit seinem Doppelpack für die schnelle Führung (5./17.). Summerville kam zur Halbzeit - und war direkt an beiden Treffern des überragenden Gakpo beteiligt (47./53.). Anthony Elanga traf für die Schweden (59.). Den Schlusspunkt setzte Summerville selbst (89.).
Die Aufstellungen:
Niederlande: Verbruggen - Dumfries, van Hecke, Van Dijk, van de Ven - Gravenberch, F. de Jong (59. Koopmeiners), Reijnders (59. Til) - Malen (46. Summerville), Brobbey (72. Depay), Gakpo (90. Lang).
Trainer: Ronald Koeman
Trainer: Ronald Koeman
Schweden: Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelöf - Bernhardsson (55. Elanga), Karlström (55. Zeneli), Y. Ayari (79. T. Ali), Gudmundsson (90.+3 Stroud), Nygren (55. Bergvall) - Isak, Gyökeres. Trainer: Graham Potter
Schiedsrichter: Michael Oliver (England)
Kommentator: Moritz Zschau
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