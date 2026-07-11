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FIFA WM 2026 - Traumtor und Verlängerung bei England - Norwegen
FIFA WM 2026
Traumtor und Verlängerung bei England - Norwegen
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FIFA WM 2026
Traumtor und Verlängerung bei England - Norwegen
- 12.07.2026
Im dritten Viertelfinale der WM 2026 treffen die von Thomas Tuchel trainierten Engländer in Miami auf den Geheimfavorit aus Norwegen. Wer setzt sich durch und steht im Halbfinale?
Traumtor und Verlängerung bei England - Norwegen
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- 12.07.2026
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Im dritten Viertelfinale der WM 2026 treffen die von Thomas Tuchel trainierten Engländer in Miami auf den Geheimfavorit aus Norwegen. Wer setzt sich durch und steht im Halbfinale?
Noch zwei Siege bis zum großen Titel-Traum: Dank Jude Bellingham steht England im Halbfinale der Fußball-WM und kann weiter auf den zweiten Coup nach 1966 hoffen. Durch die Tore des Ex-Dortmunders (45.+2 Minute/93.) besiegte das Team von Trainer Thomas Tuchel Norwegen in Miami mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung.
Damit die 60 Jahre lange Leidenszeit wirklich endet, müssen sich die Engländer aber noch steigern. Norwegen mit Stürmerstar Erling Haaland bot ihnen reichlich Gegenwehr und ging durch Andreas Schjelderup (36.) gar in Führung. Doch der überragende Bellingham (45.+2/93.) mit seinen Turniertoren fünf und sechs drehte bei extrem schwierigen Bedingungen mit Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit die Partie.
Aufstellungen
Norwegen: Nyland - Ryerson (60. Aursnes), Ajer, Heggem (91. Östigaard), Möller Wolfe (90. Pedersen) - Berge - Ödegaard, Berg - Sörloth (68. Bobb), Haaland (106. Strand Larsen), Schjelderup (68. Nusa). Trainer: Staale Solbakken
England: Pickford - Konsa (88. Rogers), Stones, Guehi, O'Reilly (86. Spence) - Anderson, Rice (46. Eze) - Madueke (46. Saka), Bellingham (111. Burn), Gordon (71. James) - Kane. Trainer: Thomas Tuchel
Schiedsrichter: Clément Turpin (Frankreich)
Kommentator: Martin Gräfe
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