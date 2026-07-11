Noch zwei Siege bis zum großen Titel-Traum: Dank Jude Bellingham steht England im Halbfinale der Fußball-WM und kann weiter auf den zweiten Coup nach 1966 hoffen. Durch die Tore des Ex-Dortmunders (45.+2 Minute/93.) besiegte das Team von Trainer Thomas Tuchel Norwegen in Miami mit 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung.

Damit die 60 Jahre lange Leidenszeit wirklich endet, müssen sich die Engländer aber noch steigern. Norwegen mit Stürmerstar Erling Haaland bot ihnen reichlich Gegenwehr und ging durch Andreas Schjelderup (36.) gar in Führung. Doch der überragende Bellingham (45.+2/93.) mit seinen Turniertoren fünf und sechs drehte bei extrem schwierigen Bedingungen mit Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit die Partie.

Aufstellungen

Norwegen: Nyland - Ryerson (60. Aursnes), Ajer, Heggem (91. Östigaard), Möller Wolfe (90. Pedersen) - Berge - Ödegaard, Berg - Sörloth (68. Bobb), Haaland (106. Strand Larsen), Schjelderup (68. Nusa). Trainer: Staale Solbakken

England: Pickford - Konsa (88. Rogers), Stones, Guehi, O'Reilly (86. Spence) - Anderson, Rice (46. Eze) - Madueke (46. Saka), Bellingham (111. Burn), Gordon (71. James) - Kane. Trainer: Thomas Tuchel

Schiedsrichter: Clément Turpin (Frankreich)

Kommentator: Martin Gräfe