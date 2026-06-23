Fußball-WM 2026: Norwegen - Senegal
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FIFA WM 2026 - Spannung bis zum Schluss bei Norwegen gegen Senegal

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Spannung bis zum Schluss bei Norwegen gegen Senegal
  • 23.06.2026

Lange sah es im Spiel zwischen Norwegen und Senegal nach einer klaren Angelegenheit für die Norweger aus - doch dann kam es anders.

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Spannung bis zum Schluss bei Norwegen gegen Senegal

Lange sah es im Spiel zwischen Norwegen und Senegal nach einer klaren Angelegenheit für die Norweger aus - doch dann kam es anders.

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