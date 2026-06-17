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FIFA WM 2026 - Traumtor, Eigentor, Elfmeter bei Österreich gegen Jordanien
FIFA WM 2026
Traumtor, Eigentor, Elfmeter bei Österreich gegen Jordanien
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Traumtor, Eigentor, Elfmeter bei Österreich gegen Jordanien
- 17.06.2026
WM-Neuling Jordanien zeigt gegen Österreich einen starken Auftritt. Die Entscheidung im Auftaktspiel fällt spät in der zweiten Hälfte.
Traumtor, Eigentor, Elfmeter bei Österreich gegen Jordanien
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- 17.06.2026
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WM-Neuling Jordanien zeigt gegen Österreich einen starken Auftritt. Die Entscheidung im Auftaktspiel fällt spät in der zweiten Hälfte.