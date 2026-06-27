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FIFA WM 2026 - Zwei Tore und ein Rekord bei Panama - England
FIFA WM 2026
Zwei Tore und ein Rekord bei Panama - England
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Zwei Tore und ein Rekord bei Panama - England
- 28.06.2026
In New York New Jersey ging es für England gegen Panama darum, den Gruppensieg zu sichern. Bei der Partie erreichte Bayern-Stürmer Harry Kane eine persönliche Bestmarke.
Zwei Tore und ein Rekord bei Panama - England
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In New York New Jersey ging es für England gegen Panama darum, den Gruppensieg zu sichern. Bei der Partie erreichte Bayern-Stürmer Harry Kane eine persönliche Bestmarke.