Der englische Nationalspieler Harry Kane schießt in der WM-Partie gegen Panama den Ball Richtung Tor
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FIFA WM 2026 - Zwei Tore und ein Rekord bei Panama - England

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Zwei Tore und ein Rekord bei Panama - England
  • 28.06.2026

In New York New Jersey ging es für England gegen Panama darum, den Gruppensieg zu sichern. Bei der Partie erreichte Bayern-Stürmer Harry Kane eine persönliche Bestmarke.

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Zwei Tore und ein Rekord bei Panama - England

In New York New Jersey ging es für England gegen Panama darum, den Gruppensieg zu sichern. Bei der Partie erreichte Bayern-Stürmer Harry Kane eine persönliche Bestmarke.

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