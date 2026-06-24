Trotz einiger Anlaufschwierigkeiten hat Kroatien im 200. Länderspiel von Luka Modric den erhofften Pflichtsieg gefeiert und Kurs auf die K.o.-Runde der Fußball-WM genommen. Der lange schwache Vize-Weltmeister von 2018 bezwang in Toronto den leidenschaftlich kämpfenden Außenseiter Panama dank Joker Ante Budimir mit 1:0 (0:0). Der Einzug ins Sechzehntelfinale ist ganz nah.

Panama ist schon draußen

Budimir (54.) schoss den Favoriten kurz nach seiner Einwechslung zum richtungsweisenden Erfolg gegen die wackeren Mittelamerikaner. Nach der Niederlage gegen England (2:4) zum Turnierstart können die Kroaten das Ticket für die nächste Runde nun am kommenden Samstag in Philadelphia gegen Ghana lösen.

Panama steht derweil als Letzter der Gruppe L fest und ist wie bei seiner bis dato einzigen WM-Teilnahme 2018 in der Vorrunde gescheitert.

Die Aufstellungen:

Panama: Mosquera - Ramos (77. Waterman), Cordoba, Andrade - Murillo, Harvey, Barcenas, Blackman (90. Davis) - Martinez, Fajardo (83. Londono), Rodriguez.

Trainer: Christiansen

Kroatien: Livakovic - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol (46. Kramaric) - Modric (81. Pasalic), Kovacic (72. P. Sucic) - Pasalic (72. L. Sucic), Baturina, Perisic - Musa (46. Budimir).

Trainer: Dalic

Schiedsrichter: Pierre Atcho (Gabun)