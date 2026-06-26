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FIFA WM 2026 - Paraguay - Australien: Zähe Partie, Platzwunde bei Metcalfe
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Paraguay - Australien: Zähe Partie, Platzwunde bei Metcalfe
- 26.06.2026
In einer Partie mit wenig Unterhaltungswert und vielen Nickligkeiten öffnen Paraguay und Australien erst in der Schlussphase ihr Visier ein wenig. Australiens Metcalfe bekommt Stollen des Gegners ins Gesicht.
Paraguay - Australien: Zähe Partie, Platzwunde bei Metcalfe
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- 26.06.2026
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In einer Partie mit wenig Unterhaltungswert und vielen Nickligkeiten öffnen Paraguay und Australien erst in der Schlussphase ihr Visier ein wenig. Australiens Metcalfe bekommt Stollen des Gegners ins Gesicht.
Australien hat sich durch ein 0:0 gegen Paraguay als Zweiter der Gruppe D für die K.o.-Phase der WM in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Die Socceroos folgten damit den USA, die bereits als Gruppensieger feststanden.
Paraguay spielte besonders defensiv und blieb in der ersten Hälfte ohne jegliche Torchance. Nach dem Wechsel legten die Südamerikaner ihre Zurückhaltung langsam ab. Doch vor dem gegnerischen Tor mangelte es an der nötigen Kreativität und Präzision
Die Aufstellungen:
Paraguay: Gill – Caceres, Velazquez, G. Gomez, Alderete (84. Canale), Maidana (46. Mauricio) – D. Gomez (90. Bobadilla), Cubas, Galarza (90. Alonso) – Avalos (67. Arce), Enciso. Trainer: Gustavo Alfaro
Australien: Beach – Circati, Souttar, Herrington – Behich, O'Neill, Irvine (84. Okon), Bos – Volpato (58. Hrustic), Metcalfe – Irankunda (84. Yengi). Trainer: Tony Popović
Schiedsrichter: Clément Turpin (Frankreich)
Kommentator: Martin Gräfe
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