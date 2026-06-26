Australien hat sich durch ein 0:0 gegen Paraguay als Zweiter der Gruppe D für die K.o.-Phase der WM in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Die Socceroos folgten damit den USA, die bereits als Gruppensieger feststanden.

Paraguay spielte besonders defensiv und blieb in der ersten Hälfte ohne jegliche Torchance. Nach dem Wechsel legten die Südamerikaner ihre Zurückhaltung langsam ab. Doch vor dem gegnerischen Tor mangelte es an der nötigen Kreativität und Präzision

Die Aufstellungen:

Paraguay: Gill – Caceres, Velazquez, G. Gomez, Alderete (84. Canale), Maidana (46. Mauricio) – D. Gomez (90. Bobadilla), Cubas, Galarza (90. Alonso) – Avalos (67. Arce), Enciso. Trainer: Gustavo Alfaro

Australien: Beach – Circati, Souttar, Herrington – Behich, O'Neill, Irvine (84. Okon), Bos – Volpato (58. Hrustic), Metcalfe – Irankunda (84. Yengi). Trainer: Tony Popović

Schiedsrichter: Clément Turpin (Frankreich)

Kommentator: Martin Gräfe