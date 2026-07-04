Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026 - Frankreich quält sich gegen Paraguay-Bollwerk
FIFA WM 2026
Frankreich quält sich gegen Paraguay-Bollwerk
Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Frankreich quält sich gegen Paraguay-Bollwerk
- 05.07.2026
Mehr Außenseiter geht kaum. Als krasser Underdog will Deutschland-Bezwinger Paraguay auch den Topfavoriten Frankreich ärgern - und das nicht immer mit fairen Mitteln.
Frankreich quält sich gegen Paraguay-Bollwerk
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 05.07.2026
- ZDF
Mehr Außenseiter geht kaum. Als krasser Underdog will Deutschland-Bezwinger Paraguay auch den Topfavoriten Frankreich ärgern - und das nicht immer mit fairen Mitteln.
Dank eines Elfmeter-Tores von Kylian Mbappé hat Topfavorit Frankreich mit viel Mühe Deutschland-Schreck Paraguay niedergerungen und ist nur noch drei Siege vom dritten WM-Titel entfernt. Die Équipe Tricolore setzte sich im Achtelfinale gegen die Südamerikaner mit 1:0 (0:0) durch und trifft im Viertelfinale am Donnerstag auf Marokko.
Nachdem Frankreich zuvor am Abwehr-Bollwerk der Südamerikaner verzweifelt war, verwandelte Mbappé (70. Minute) in Philadelphia schließlich einen Strafstoß. Der Angreifer von Real Madrid kommt damit auf insgesamt 19 WM-Treffer und liegt nur noch ein Tor hinter dem argentinischen Rekordhalter Lionel Messi.
Die Aufstellungen:
Paraguay: Gill – J. J. Cáceres, G. Gomez, Velázquez, Alderete (58. Canale), Alonso – D. Gomez (71. Mauricio), Cubas, Galarza, Almirón (71. Ávalos) – Enciso (61. Caballero)
Trainer: Gustavo Alfaro
Trainer: Gustavo Alfaro
Frankreich: Maignan – Koundé, Upamecano, W. Saliba, Digne – M. Koné, Rabiot – O. Dembélé (84. Cherki), Olise, Barcola (61. D. Doué) – Mbappé
Trainer: Didier Deschamps
Trainer: Didier Deschamps
Schiedsrichter: Ilgiz Tantashev
Kommentator: Moritz Zschau
Ähnliche Inhalte entdecken