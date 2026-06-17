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FIFA WM 2026 - Underdog schreibt Geschichte gegen Ronaldo
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Underdog schreibt Geschichte gegen Ronaldo
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Underdog schreibt Geschichte gegen Ronaldo
- 17.06.2026
Superstar Cristiano Ronaldo ist mit Portugal verhalten in seine sechste WM gestartet. Das als Mitfavorit gehandelte Team kam gegen den Außenseiter Demokratische Republik Kongo nicht viel ausrichten.
Underdog schreibt Geschichte gegen Ronaldo
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- 17.06.2026
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Superstar Cristiano Ronaldo ist mit Portugal verhalten in seine sechste WM gestartet. Das als Mitfavorit gehandelte Team kam gegen den Außenseiter Demokratische Republik Kongo nicht viel ausrichten.
Cristiano Ronaldo hat mit Portugal einen Fehlstart in die WM-Titelmission hingelegt. Zum Auftakt der XXL-Endrunde kam der Europameister von 2016 in Houston nicht über ein 1:1 (1:1) gegen die Demokratische Republik Kongo hinaus - die Kritik um den schwachen Ronaldo dürfte damit anwachsen.
Wissa schockt Portugal: Kongo feiert historischen WM-Punkt
Joao Neves (6.) brachte die Portugiesen, die ihres verstorbenen Mitspielers Diogo Jota mit speziellen Armbändern gedachten, in Führung. Yoane Wissa (45.+5) erzielte den verdienten Ausgleich der Kongolesen, die bei ihrer zweiten WM-Teilnahme ihren ersten Punkt und Treffer bejubeln konnten.
Aufstellung
Portugal: D. Costa – João Cancelo, T. Araújo, Veiga, N. Mendes (72. N. Semedo) – J. Neves, Vitinha (83. G. Ramos), B. Silva (46. Conceicao), B. Fernandes, Neto (72. Leão) – Cristiano Ronaldo.
Trainer: Roberto Martinez
Trainer: Roberto Martinez
Demokratische Republik Kongo: Mpasi - Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe – Wan-Bissaka (85. Kalulu), Masuaku (74. J. Kayembe), E. Kayembe (74. Pickel), Mukau (57. Sadiki), Moutoussamy – Bakambu (85. Banza), Wissa.
Trainer: Sebastien Desabre
Schiedsrichter: Abdulrahman Al Jassim (Katar)
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