Cristiano Ronaldo hat mit Portugal einen Fehlstart in die WM-Titelmission hingelegt. Zum Auftakt der XXL-Endrunde kam der Europameister von 2016 in Houston nicht über ein 1:1 (1:1) gegen die Demokratische Republik Kongo hinaus - die Kritik um den schwachen Ronaldo dürfte damit anwachsen.

Wissa schockt Portugal: Kongo feiert historischen WM-Punkt

Joao Neves (6.) brachte die Portugiesen, die ihres verstorbenen Mitspielers Diogo Jota mit speziellen Armbändern gedachten, in Führung. Yoane Wissa (45.+5) erzielte den verdienten Ausgleich der Kongolesen, die bei ihrer zweiten WM-Teilnahme ihren ersten Punkt und Treffer bejubeln konnten.

Aufstellung

Portugal: D. Costa – João Cancelo, T. Araújo, Veiga, N. Mendes (72. N. Semedo) – J. Neves, Vitinha (83. G. Ramos), B. Silva (46. Conceicao), B. Fernandes, Neto (72. Leão) – Cristiano Ronaldo.

Trainer: Roberto Martinez

Demokratische Republik Kongo: Mpasi - Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe – Wan-Bissaka (85. Kalulu), Masuaku (74. J. Kayembe), E. Kayembe (74. Pickel), Mukau (57. Sadiki), Moutoussamy – Bakambu (85. Banza), Wissa.

Trainer: Sebastien Desabre

Schiedsrichter: Abdulrahman Al Jassim (Katar)