Cristiano Ronaldo jagt weiter seinem Traum vom ersten WM-Triumph nach. Der 41-Jährige gewann mit Portugal das Sechzehntelfinale gegen Kroatien mit 2:1 (0:0) und beendete damit zugleich die WM-Karriere seines früheren Weggefährten Luka Modric.

Gedenken an Diogo Jota

Vor 43.036 Zuschauerinnen und Zuschauern in Toronto trafen Ronaldo (68. Minute) per Foulelfmeter und Gonçalo Ramos (90.+4). für die Portugiesen und sorgten zum ersten Todestag von Diogo Jota für einen emotionalen Sieg. Der Offensivspieler war am 3. Juli 2025 im Alter von nur 29 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Ivan Perisic (53.) hatte Kroatien in Führung gebracht. Kroatien gelang in der 13. Minute der Nachspielzeit der vermeintliche Ausgleich, doch der Treffer wurden wegen einer Abseitsstellung aberkannt.

Die Aufstellungen:

Portugal: Diogo Costa - Cancelo (63. Ramos), Dias, Veiga, Mendes - Vitinha (62. Silva), J. Neves - Neto (63. Conceicao), Fernandes (63. Semedo), Leao - Ronaldo (81. Neves)

Trainer: Roberto Martinez

Kroatien: Livaković - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic - Modrić - P. Sucic, Vlasić (90. Gvardiol), Kovacić (90. Kramarić), Baturina (69. Pasalić) - Budimir (46. Matanovic)

Trainer: Zlatko Dalić

Schiedsrichter: Espen Eskås (Norwegen)