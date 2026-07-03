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FIFA WM 2026 - Irres Spektakel zwischen Portugal und Kroatien
FIFA WM 2026
Irres Spektakel zwischen Portugal und Kroatien
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FIFA WM 2026
Irres Spektakel zwischen Portugal und Kroatien
- 03.07.2026
Das WM-Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien fing langsam an. Doch Halbzeit zwei entwickelte sich zu einem verrückten Spektakel.
Irres Spektakel zwischen Portugal und Kroatien
- Sport
- Kurzfassung
- unterhaltsam
- 03.07.2026
- ZDF
Das WM-Sechzehntelfinale zwischen Portugal und Kroatien fing langsam an. Doch Halbzeit zwei entwickelte sich zu einem verrückten Spektakel.
Cristiano Ronaldo jagt weiter seinem Traum vom ersten WM-Triumph nach. Der 41-Jährige gewann mit Portugal das Sechzehntelfinale gegen Kroatien mit 2:1 (0:0) und beendete damit zugleich die WM-Karriere seines früheren Weggefährten Luka Modric.
Gedenken an Diogo Jota
Vor 43.036 Zuschauerinnen und Zuschauern in Toronto trafen Ronaldo (68. Minute) per Foulelfmeter und Gonçalo Ramos (90.+4). für die Portugiesen und sorgten zum ersten Todestag von Diogo Jota für einen emotionalen Sieg. Der Offensivspieler war am 3. Juli 2025 im Alter von nur 29 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
Ivan Perisic (53.) hatte Kroatien in Führung gebracht. Kroatien gelang in der 13. Minute der Nachspielzeit der vermeintliche Ausgleich, doch der Treffer wurden wegen einer Abseitsstellung aberkannt.
Die Aufstellungen:
Portugal: Diogo Costa - Cancelo (63. Ramos), Dias, Veiga, Mendes - Vitinha (62. Silva), J. Neves - Neto (63. Conceicao), Fernandes (63. Semedo), Leao - Ronaldo (81. Neves)
Trainer: Roberto Martinez
Trainer: Roberto Martinez
Kroatien: Livaković - Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic - Modrić - P. Sucic, Vlasić (90. Gvardiol), Kovacić (90. Kramarić), Baturina (69. Pasalić) - Budimir (46. Matanovic)
Trainer: Zlatko Dalić
Trainer: Zlatko Dalić
Schiedsrichter: Espen Eskås (Norwegen)
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