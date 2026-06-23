Ein wiedererstarkter Cristiano Ronaldo hat Portugal zum Comeback im Favoritenkreis dieser Fußball-WM geführt. Der Superstar traf beim 5:0 (3:0) gegen Außenseiter Usbekistan zweimal und sicherte sich weitere Rekorde.

Ronaldo war in der 6. und 39. Minute erfolgreich, zudem traf Teamkollege Nuno Mendes (17.) mit einem direkt verwandelten Freistoß. Für den vierten portugiesischen Treffer sorgte Torwart Abduvokhid Nematov per Eigentor (60.). Der eingewechselte Rafael Leão legte noch nach (87.). Mit nun vier Punkten haben die Portugiesen in der Gruppe K wieder beste Aussichten auf den Einzug in die K.-o.-Runde. Usbekistan steht vor dem Aus.

Die Aufstellungen:

Portugal: D. Costa - Cancelo (46. Semedo), Dias, Veiga, Mendes - J. Neves (76. Silva), Vitinha (83. Leao), Joao Felix (64. Trincao), Fernandes, Neto (46. Conceicao) - Ronaldo

Trainer: Roberto Martínez

Usbekistan: Nematow - Chusanow, Abdullaew, Aschurmatow - Karimow, Hamrobekov (46. Mozgovoy), Schukurow (90.+ 2 Jijanow), Nasrulloew (46. Alijonov) - Fayzullajew (73. Sergeev), Schomurodow - Ganiew

Trainer: Fabio Cannavaro

Schiedsrichter: Jalal Jayed (Marokko)

Kommentator: Konstantin Klostermann