Cristiano Ronaldo jubelt nach dem 1:0 für Portugal im WM-Gruppenspiel gegen Usbekistan.
FIFA WM 2026
Neues Video
ZDF

FIFA WM 2026 - Portugal und Ronaldo drehen gegen Usbekistan auf

FIFA WM 2026
Portugal und Ronaldo drehen gegen Usbekistan auf
Abspielen
Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Portugal und Ronaldo drehen gegen Usbekistan auf
  • 23.06.2026

Nach dem Remis zum Auftakt gegen die DR Kongo stehen die Portugiesen in ihrem zweiten Spiel in Gruppe K unter Zugzwang. Auch Superstar Cristiano Ronaldo will es den Kritikern zeigen.

Abspielen
FIFA Fußball-WM 2026_ZDFSportstudio
Portugal und Ronaldo drehen gegen Usbekistan auf

Nach dem Remis zum Auftakt gegen die DR Kongo stehen die Portugiesen in ihrem zweiten Spiel in Gruppe K unter Zugzwang. Auch Superstar Cristiano Ronaldo will es den Kritikern zeigen.

Abspielen
Ein wiedererstarkter Cristiano Ronaldo hat Portugal zum Comeback im Favoritenkreis dieser Fußball-WM geführt. Der Superstar traf beim 5:0 (3:0) gegen Außenseiter Usbekistan zweimal und sicherte sich weitere Rekorde.
Ronaldo war in der 6. und 39. Minute erfolgreich, zudem traf Teamkollege Nuno Mendes (17.) mit einem direkt verwandelten Freistoß. Für den vierten portugiesischen Treffer sorgte Torwart Abduvokhid Nematov per Eigentor (60.). Der eingewechselte Rafael Leão legte noch nach (87.). Mit nun vier Punkten haben die Portugiesen in der Gruppe K wieder beste Aussichten auf den Einzug in die K.-o.-Runde. Usbekistan steht vor dem Aus.

Die Aufstellungen:

Portugal:  D. Costa - Cancelo (46. Semedo), Dias, Veiga, Mendes - J. Neves (76. Silva), Vitinha (83. Leao), Joao Felix (64. Trincao), Fernandes, Neto (46. Conceicao) - Ronaldo
Trainer: Roberto Martínez
Usbekistan:  Nematow - Chusanow, Abdullaew, Aschurmatow - Karimow, Hamrobekov (46. Mozgovoy), Schukurow (90.+ 2 Jijanow), Nasrulloew (46. Alijonov) - Fayzullajew (73. Sergeev), Schomurodow - Ganiew
Trainer: Fabio Cannavaro
Schiedsrichter: Jalal Jayed (Marokko)
Kommentator: Konstantin Klostermann
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamherausforderndFIFA WM 2026