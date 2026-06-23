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FIFA WM 2026 - Portugal und Ronaldo drehen gegen Usbekistan auf
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Portugal und Ronaldo drehen gegen Usbekistan auf
- 23.06.2026
Nach dem Remis zum Auftakt gegen die DR Kongo stehen die Portugiesen in ihrem zweiten Spiel in Gruppe K unter Zugzwang. Auch Superstar Cristiano Ronaldo will es den Kritikern zeigen.
Portugal und Ronaldo drehen gegen Usbekistan auf
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- 23.06.2026
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Nach dem Remis zum Auftakt gegen die DR Kongo stehen die Portugiesen in ihrem zweiten Spiel in Gruppe K unter Zugzwang. Auch Superstar Cristiano Ronaldo will es den Kritikern zeigen.
Ein wiedererstarkter Cristiano Ronaldo hat Portugal zum Comeback im Favoritenkreis dieser Fußball-WM geführt. Der Superstar traf beim 5:0 (3:0) gegen Außenseiter Usbekistan zweimal und sicherte sich weitere Rekorde.
Ronaldo war in der 6. und 39. Minute erfolgreich, zudem traf Teamkollege Nuno Mendes (17.) mit einem direkt verwandelten Freistoß. Für den vierten portugiesischen Treffer sorgte Torwart Abduvokhid Nematov per Eigentor (60.). Der eingewechselte Rafael Leão legte noch nach (87.). Mit nun vier Punkten haben die Portugiesen in der Gruppe K wieder beste Aussichten auf den Einzug in die K.-o.-Runde. Usbekistan steht vor dem Aus.
Die Aufstellungen:
Portugal: D. Costa - Cancelo (46. Semedo), Dias, Veiga, Mendes - J. Neves (76. Silva), Vitinha (83. Leao), Joao Felix (64. Trincao), Fernandes, Neto (46. Conceicao) - Ronaldo
Trainer: Roberto Martínez
Trainer: Roberto Martínez
Usbekistan: Nematow - Chusanow, Abdullaew, Aschurmatow - Karimow, Hamrobekov (46. Mozgovoy), Schukurow (90.+ 2 Jijanow), Nasrulloew (46. Alijonov) - Fayzullajew (73. Sergeev), Schomurodow - Ganiew
Trainer: Fabio Cannavaro
Trainer: Fabio Cannavaro
Schiedsrichter: Jalal Jayed (Marokko)
Kommentator: Konstantin Klostermann
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