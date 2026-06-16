Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026 - Saudi-Arabien versetzt Uruguay einen Dämpfer
FIFA WM 2026
Saudi-Arabien versetzt Uruguay einen Dämpfer
Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Saudi-Arabien versetzt Uruguay einen Dämpfer
- 16.06.2026
Saudi-Arabien hat Uruguay einen Dämpfer verpasst. Die favorisierten Südamerikaner kamen trotz einer Vielzahl an Chancen nicht über ein 1:1 hinaus.
Saudi-Arabien versetzt Uruguay einen Dämpfer
- Neues Video
- Sport
- Livestream
- herausfordernd
- 16.06.2026
- ZDF
Saudi-Arabien hat Uruguay einen Dämpfer verpasst. Die favorisierten Südamerikaner kamen trotz einer Vielzahl an Chancen nicht über ein 1:1 hinaus.
Erst harmlos, dann wütend: Dank Maxi Araujo hat Uruguay einen krassen Fehlstart in die WM verhindert. Die "Celeste" holte sich nach einem Endspurt in der zweiten Halbzeit beim 1:1 (0:1) gegen Saudi-Arabien immerhin noch einen Punkt, die "Grünen Falken" hatten nach einem Treffer von Abdulelah Al-Amri (41.) schon von der Sensation geträumt.
Araujo rettet Punkt für Uruguay
Doch dann drehten die lange enttäuschenden Uruguayer auf. Araujo (80.) verhinderte die Pleite und ließ die Fans der Südamerikaner jubeln.
Die Aufstellungen:
Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid (90.+2 Lajami), Al-Amri, Al-Tambakti, Al-Harbi (90.+2 Al-Hamdan) - Al-Shamat (82. Boushal), Kanno, Al-Khaibari - Al-Juwayr (63. Nasser Al-Dawsari), Al-Buraikan (90.+2 Al-Hajji), Salem Al-Dawsari.
Trainer: Georgios Donis
Trainer: Georgios Donis
Uruguay: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Vina (46. Sanabria) - Valverde, Ugarte (72. de la Cruz), Bentancur, Maxi Araujo (82. Rodriguez) - Vinas (90. Aguirre), Nunez (46. Canobbio).
Trainer: Marcelo Bielsa
Trainer: Marcelo Bielsa
Schiedsrichter: Maurizio Mariani
Ähnliche Inhalte entdecken