Erst harmlos, dann wütend: Dank Maxi Araujo hat Uruguay einen krassen Fehlstart in die WM verhindert. Die "Celeste" holte sich nach einem Endspurt in der zweiten Halbzeit beim 1:1 (0:1) gegen Saudi-Arabien immerhin noch einen Punkt, die "Grünen Falken" hatten nach einem Treffer von Abdulelah Al-Amri (41.) schon von der Sensation geträumt.

Araujo rettet Punkt für Uruguay

Doch dann drehten die lange enttäuschenden Uruguayer auf. Araujo (80.) verhinderte die Pleite und ließ die Fans der Südamerikaner jubeln.

Die Aufstellungen:

Saudi-Arabien: Al-Owais - Abdulhamid (90.+2 Lajami), Al-Amri, Al-Tambakti, Al-Harbi (90.+2 Al-Hamdan) - Al-Shamat (82. Boushal), Kanno, Al-Khaibari - Al-Juwayr (63. Nasser Al-Dawsari), Al-Buraikan (90.+2 Al-Hajji), Salem Al-Dawsari.

Trainer: Georgios Donis

Uruguay: Muslera - Varela, Caceres, Olivera, Vina (46. Sanabria) - Valverde, Ugarte (72. de la Cruz), Bentancur, Maxi Araujo (82. Rodriguez) - Vinas (90. Aguirre), Nunez (46. Canobbio).

Trainer: Marcelo Bielsa

Schiedsrichter: Maurizio Mariani