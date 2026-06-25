Der brasilianische Nationalspieler Neymar wird von seinem schottischen Kontrahenten Lewis Ferguson verfolgt
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FIFA WM 2026 - Neymar mit Comeback für Brasilien gegen Schottland

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Neymar mit Comeback für Brasilien gegen Schottland
  • 25.06.2026

Schafft die schottische Nationalmannschaft erstmals den Sprung in die K.o-Runde einer WM? Im letzten Gruppenspiel geht es gegen Rekordchampion Brasilien.

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Neymar mit Comeback für Brasilien gegen Schottland

Schafft die schottische Nationalmannschaft erstmals den Sprung in die K.o-Runde einer WM? Im letzten Gruppenspiel geht es gegen Rekordchampion Brasilien.

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Angeführt von Doppelpacker Vinicius Junior ist Brasilien bei der Fußball-WM in die K.o.-Phase gestürmt und hat durch ein 3:0 (2:0) gegen Schottland weiter Selbstvertrauen gesammelt. Zur großen Freude der Anhänger durfte Neymar in der letzten Viertelstunde seine ersten Minuten bei dieser WM spielen.
Vinicius (7./45.+3) und Matheus Cunha (60.) versetzten die brasilianischen Fans in Miami mit ihren Toren und einigen Tricks in Ekstase. Danach forderten die Anhänger mit Sprechchören die Einwechslung von Neymar - Trainer Ancelotti erhörte die Rufe in 76. Minute.

Die Aufstellungen:

Schottland:  Gunn - Patterson (81. Ralson), McKenna, Hendry, Robertson (46. Tierney) - Gannon-Doak (81. Christie), McLean, Ferguson, McGinn (90.+1 Curtis) - McTominay - Shankland (90.+1 Adams)
Trainer: Steve Clark
Brasilien: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos (82. Alex Sandro) - Guimaraes, Casemiro (66. Fabinho) - Rayan (82. Endrick), Paqueta (66. Martinelli), Vinicius Junior - Cunha (76. Neymar)
Trainer: Carlo Ancelotti
Schiedsrichter: Cesar Ramos (Mexiko)
Kommentator: Moritz Zschau
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