Angeführt von Doppelpacker Vinicius Junior ist Brasilien bei der Fußball-WM in die K.o.-Phase gestürmt und hat durch ein 3:0 (2:0) gegen Schottland weiter Selbstvertrauen gesammelt. Zur großen Freude der Anhänger durfte Neymar in der letzten Viertelstunde seine ersten Minuten bei dieser WM spielen.

Vinicius (7./45.+3) und Matheus Cunha (60.) versetzten die brasilianischen Fans in Miami mit ihren Toren und einigen Tricks in Ekstase. Danach forderten die Anhänger mit Sprechchören die Einwechslung von Neymar - Trainer Ancelotti erhörte die Rufe in 76. Minute.

Die Aufstellungen:

Schottland: Gunn - Patterson (81. Ralson), McKenna, Hendry, Robertson (46. Tierney) - Gannon-Doak (81. Christie), McLean, Ferguson, McGinn (90.+1 Curtis) - McTominay - Shankland (90.+1 Adams)

Trainer: Steve Clark

Brasilien: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos (82. Alex Sandro) - Guimaraes, Casemiro (66. Fabinho) - Rayan (82. Endrick), Paqueta (66. Martinelli), Vinicius Junior - Cunha (76. Neymar)

Trainer: Carlo Ancelotti

Schiedsrichter: Cesar Ramos (Mexiko)

Kommentator: Moritz Zschau