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FIFA WM 2026 - Schottland bietet Marokko großen Kampf
FIFA WM 2026
Schottland bietet Marokko großen Kampf
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Schottland bietet Marokko großen Kampf
- 20.06.2026
Im zweiten Spiel der Gruppe C treffen Schottland und Marokko in Boston aufeinander. Der Sieger macht einen großen Schritt Richtung K.-o.-Runde.
Schottland bietet Marokko großen Kampf
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- 20.06.2026
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Im zweiten Spiel der Gruppe C treffen Schottland und Marokko in Boston aufeinander. Der Sieger macht einen großen Schritt Richtung K.-o.-Runde.