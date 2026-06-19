Marokkos Ismael Saibari zieht ab und trifft zum 1:0.
FIFA WM 2026
Neues Video
ZDF

FIFA WM 2026 - Schottland bietet Marokko großen Kampf

FIFA WM 2026
Schottland bietet Marokko großen Kampf
Abspielen
Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Schottland bietet Marokko großen Kampf
  • 20.06.2026

Im zweiten Spiel der Gruppe C treffen Schottland und Marokko in Boston aufeinander. Der Sieger macht einen großen Schritt Richtung K.-o.-Runde.

Abspielen
FIFA Fußball-WM 2026_ZDFSportstudio
Schottland bietet Marokko großen Kampf

Im zweiten Spiel der Gruppe C treffen Schottland und Marokko in Boston aufeinander. Der Sieger macht einen großen Schritt Richtung K.-o.-Runde.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamherausforderndFIFA WM 2026