Schwedens Alexander Isak schießt aufs Tor
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FIFA WM 2026 - Torreiches Spiel zwischen Schweden und Tunesien

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Torreiches Spiel zwischen Schweden und Tunesien
  • 15.06.2026

In der WM-Gruppe F trafen im mexikanischen Monterrey Schweden und Tunesien aufeinander. Zwischen den Teams entwickelte sich eine torreiche Partie.

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Torreiches Spiel zwischen Schweden und Tunesien

In der WM-Gruppe F trafen im mexikanischen Monterrey Schweden und Tunesien aufeinander. Zwischen den Teams entwickelte sich eine torreiche Partie.

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Mit Spielfreude und einem überzeugenden Sieg gegen Tunesien ist Schweden auf die Bühne der Fußball-WM zurückgekehrt. Die Mannschaft um die Star-Stürmer Viktor Gyökeres vom FC Arsenal und Liverpools Alexander Isak bezwang die Nordafrikaner verdient mit 5:1 (2:1). 
Im mexikanischen Monterrey erzielten Yasin Ayari in der 7. Minute und in der Nachspielzeit (90.+6), Isak (30.), Gyökeres (59.) und Mattias Svanberg in der Schlussphase die Tore für die Skandinavier. Sie waren 2018 in Russland letztmals bei einer Weltmeisterschafts-Endrunde dabei. Omar Rekik traf für Tunesien (43.). 

Die Aufstellungen:

Schweden: Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelöf - Bernhardsson (90. Svensson), Karlström (84. Svanberg), Y. Ayari, Gudmundsson (64. Stroud) - Nygren (64. Bergvall) - Isak (90. Elanga), Gyökeres 
Trainer: Graham Potter 
Tunesien: Chamakh - M. Talbi, Rekik, Ben Hamida - Valery (72. Hadj Mahmoud), Skhiri (72. Achouri), Khedira (84. Gharbi), Abdi - Ben Slimane (84. Chaouat), Saad (72. Tounekti) - Hannibal 
Trainer: Sabri Lamouchi 
Schiedsrichter: Yael Falcon 
Kommentator: Adrian von der Groeben 
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