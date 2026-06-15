Mit Spielfreude und einem überzeugenden Sieg gegen Tunesien ist Schweden auf die Bühne der Fußball-WM zurückgekehrt. Die Mannschaft um die Star-Stürmer Viktor Gyökeres vom FC Arsenal und Liverpools Alexander Isak bezwang die Nordafrikaner verdient mit 5:1 (2:1).

Im mexikanischen Monterrey erzielten Yasin Ayari in der 7. Minute und in der Nachspielzeit (90.+6), Isak (30.), Gyökeres (59.) und Mattias Svanberg in der Schlussphase die Tore für die Skandinavier. Sie waren 2018 in Russland letztmals bei einer Weltmeisterschafts-Endrunde dabei. Omar Rekik traf für Tunesien (43.).

Die Aufstellungen:

Schweden: Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelöf - Bernhardsson (90. Svensson), Karlström (84. Svanberg), Y. Ayari, Gudmundsson (64. Stroud) - Nygren (64. Bergvall) - Isak (90. Elanga), Gyökeres

Trainer: Graham Potter

Tunesien: Chamakh - M. Talbi, Rekik, Ben Hamida - Valery (72. Hadj Mahmoud), Skhiri (72. Achouri), Khedira (84. Gharbi), Abdi - Ben Slimane (84. Chaouat), Saad (72. Tounekti) - Hannibal

Trainer: Sabri Lamouchi

Schiedsrichter: Yael Falcon

Kommentator: Adrian von der Groeben