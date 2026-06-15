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FIFA WM 2026 - Torreiches Spiel zwischen Schweden und Tunesien
FIFA WM 2026
Torreiches Spiel zwischen Schweden und Tunesien
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Torreiches Spiel zwischen Schweden und Tunesien
- 15.06.2026
In der WM-Gruppe F trafen im mexikanischen Monterrey Schweden und Tunesien aufeinander. Zwischen den Teams entwickelte sich eine torreiche Partie.
Torreiches Spiel zwischen Schweden und Tunesien
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- 15.06.2026
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In der WM-Gruppe F trafen im mexikanischen Monterrey Schweden und Tunesien aufeinander. Zwischen den Teams entwickelte sich eine torreiche Partie.
Mit Spielfreude und einem überzeugenden Sieg gegen Tunesien ist Schweden auf die Bühne der Fußball-WM zurückgekehrt. Die Mannschaft um die Star-Stürmer Viktor Gyökeres vom FC Arsenal und Liverpools Alexander Isak bezwang die Nordafrikaner verdient mit 5:1 (2:1).
Im mexikanischen Monterrey erzielten Yasin Ayari in der 7. Minute und in der Nachspielzeit (90.+6), Isak (30.), Gyökeres (59.) und Mattias Svanberg in der Schlussphase die Tore für die Skandinavier. Sie waren 2018 in Russland letztmals bei einer Weltmeisterschafts-Endrunde dabei. Omar Rekik traf für Tunesien (43.).
Die Aufstellungen:
Schweden: Nordfeldt - Lagerbielke, Hien, Lindelöf - Bernhardsson (90. Svensson), Karlström (84. Svanberg), Y. Ayari, Gudmundsson (64. Stroud) - Nygren (64. Bergvall) - Isak (90. Elanga), Gyökeres
Trainer: Graham Potter
Trainer: Graham Potter
Tunesien: Chamakh - M. Talbi, Rekik, Ben Hamida - Valery (72. Hadj Mahmoud), Skhiri (72. Achouri), Khedira (84. Gharbi), Abdi - Ben Slimane (84. Chaouat), Saad (72. Tounekti) - Hannibal
Trainer: Sabri Lamouchi
Trainer: Sabri Lamouchi
Schiedsrichter: Yael Falcon
Kommentator: Adrian von der Groeben
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