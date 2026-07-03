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FIFA WM 2026 - Intensives Duell zwischen Schweiz und Algerien
FIFA WM 2026
Intensives Duell zwischen Schweiz und Algerien
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FIFA WM 2026
Intensives Duell zwischen Schweiz und Algerien
- 03.07.2026
Im Sechzehntelfinale zwischen der Schweiz und Algerien entwickelt sich ein temporeiches und intensives Spiel. Der Schweizer Rieder bewirbt sich indes für den Fehlschuss der WM.
Intensives Duell zwischen Schweiz und Algerien
- Sport
- Kurzfassung
- unterhaltsam
- 03.07.2026
- ZDF
Im Sechzehntelfinale zwischen der Schweiz und Algerien entwickelt sich ein temporeiches und intensives Spiel. Der Schweizer Rieder bewirbt sich indes für den Fehlschuss der WM.
Die Schweiz darf bei der Fußball-WM weiter vom ersten Viertelfinale seit dem Heim-Turnier 1954 träumen. Das Team um Johan Manzambi setzte sich im Sechzehntelfinale von Vancouver problemlos mit 2:0 (1:0) gegen Algerien durch und bleibt beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko unbesiegt.
Vor 52.497 Zuschauern im ausverkauften Stadion sorgte der frühere Schalker Breel Embolo (10. Minute) für die frühe Führung. Nach der Pause traf dessen Sturmkollege Dan Ndoye (46.) zur vorzeitigen Entscheidung. Manzambi vom SC Freiburg hatte das erste Tor mit einem Solo über die halblinke Seite exzellent eingeleitet.
Die Aufstellungen:
Schweiz: Kobel - Zakaria (87. Widmer), Elvedi, Akanji, Rodríguez - Freuler, Xhaka - Ndoye (87. Aebischer), Manzambi (71. Okafor), Vargas (71. Rieder) - Embolo (83. Amdouni)
Trainer: Murat Yakin
Trainer: Murat Yakin
Algerien: Zidane - Belghali (82. Boulbina), Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri - Zerrouki (59. Gouiri), Bentaleb (71. Boudaoui) - Aouar (58. Hadjam), Maza, Chaibi - Mahrez (71. Hadj Moussa)
Trainer: Vladimir Petkovic
Trainer: Vladimir Petkovic
Schiedsrichter: Yael Falcón Pérez (Argentinien)
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