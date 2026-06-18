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FIFA WM 2026 - Schweizer Joker stechen gegen Bosnien
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Schweizer Joker stechen gegen Bosnien
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Schweizer Joker stechen gegen Bosnien
- 18.06.2026
Die Schweiz macht einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde. Für Bosnien-Herzegowina haben sich die Aussichten dagegen deutlich verschlechtert.
Schweizer Joker stechen gegen Bosnien
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- 18.06.2026
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Die Schweiz macht einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde. Für Bosnien-Herzegowina haben sich die Aussichten dagegen deutlich verschlechtert.
Mit einem hart erarbeiteten 4:1 (0:0) gegen Bosnien-Herzegowina ist die Schweiz der K.-o.-Phase der Fußball-WM einen großen Schritt näher gekommen. Erst der eingewechselte Johan Manzambi vom SC Freiburg knackte die bosnische Defensive in der 74. Minute.
Schweiz siegt nach langer Anlaufzeit
Der ebenfalls eingewechselte Rubén Vargas (84.), erneut Manzambi (90.) und Granit Xhaka (90.+7/Foulelfmeter) sorgten für die weiteren Schweizer Tore. Für die Bosnier traf Ermin Mahmic (90.+3).
Die Schweiz geht nun mit vier Punkten ins letzte Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Kanada. Bosnien, das von der 80. Minute an wegen einer Roten Karte für Tarik Muharemovic in Unterzahl spielte, hat mit nur einem Zähler aus zwei Spielen dagegen keine guten Karten mehr.
Die Aufstellungen:
Schweiz: Kobel - Widmer (86. Jaquez), Elvedi, Akanji, Rodríguez - Aebischer (72. Sow), Xhaka, Freuler - Ndoye (72. Manzambi), Embolo (89. Itten), Rieder (72. Vargas).
Trainer: Yakin
Trainer: Yakin
Bosnien-Herzegowina: Vasilj - Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Memic, Tahirovic (63. Basic), Sunjic (85. Hadziahmetovic), Alajbegovic - Demirovic (85. Lukic), Dzeko (63. Bajraktarevic).
Trainer: Barbarez
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Schiedsrichter: Joao Pedro Silva Pinheiro (Portugal
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