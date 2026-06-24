Der schweizer Nationalspieler Johan Manzambi jubelt nach seinem Treffer zum 2:0 im WM-Spiel gegen Kanada
FIFA WM 2026
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ZDF

FIFA WM 2026 - Kanada kämpft, Manzambi liefert erneut

FIFA WM 2026
Kanada kämpft, Manzambi liefert erneut
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Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Kanada kämpft, Manzambi liefert erneut
  • 24.06.2026

Kanada will seinen Heimvorteil bei der WM behalten. Bei der Schweiz trumpft Johan Manzambi erneut auf.

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FIFA Fußball-WM 2026_ZDFSportstudio
Kanada kämpft, Manzambi liefert erneut

Kanada will seinen Heimvorteil bei der WM behalten. Bei der Schweiz trumpft Johan Manzambi erneut auf.

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