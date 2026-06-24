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FIFA WM 2026 - Kanada kämpft, Manzambi liefert erneut
FIFA WM 2026
Kanada kämpft, Manzambi liefert erneut
Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Kanada kämpft, Manzambi liefert erneut
- 24.06.2026
Kanada will seinen Heimvorteil bei der WM behalten. Bei der Schweiz trumpft Johan Manzambi erneut auf.
Kanada kämpft, Manzambi liefert erneut
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- 24.06.2026
- ZDF
Kanada will seinen Heimvorteil bei der WM behalten. Bei der Schweiz trumpft Johan Manzambi erneut auf.