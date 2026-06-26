Pape Gueye und Sadio Mané am 26.06.26
FIFA WM 2026
Neues Video
ZDF

FIFA WM 2026 - Fünf Tore und einmal Rot bei Senegal - Irak

FIFA WM 2026
Fünf Tore und einmal Rot bei Senegal - Irak
Abspielen
Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Fünf Tore und einmal Rot bei Senegal - Irak
  • 26.06.2026

Wildes Endspiel um Platz 3 in der Gruppe I zwischen Senegal und Irak: Fünf Tore, zwei davon durch den eingewechselten Pape Gueye - und ein Platzverweis.

Abspielen
FIFA Fußball-WM 2026_ZDFSportstudio
Fünf Tore und einmal Rot bei Senegal - Irak

Wildes Endspiel um Platz 3 in der Gruppe I zwischen Senegal und Irak: Fünf Tore, zwei davon durch den eingewechselten Pape Gueye - und ein Platzverweis.

Abspielen
Ähnliche Inhalte entdecken
SportLivestreamherausforderndFIFA WM 2026