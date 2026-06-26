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FIFA WM 2026 - Fünf Tore und einmal Rot bei Senegal - Irak
FIFA WM 2026
Fünf Tore und einmal Rot bei Senegal - Irak
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Fünf Tore und einmal Rot bei Senegal - Irak
- 26.06.2026
Wildes Endspiel um Platz 3 in der Gruppe I zwischen Senegal und Irak: Fünf Tore, zwei davon durch den eingewechselten Pape Gueye - und ein Platzverweis.
Fünf Tore und einmal Rot bei Senegal - Irak
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- 26.06.2026
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Wildes Endspiel um Platz 3 in der Gruppe I zwischen Senegal und Irak: Fünf Tore, zwei davon durch den eingewechselten Pape Gueye - und ein Platzverweis.