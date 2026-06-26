Fünf Tore und einmal Rot bei Senegal - Irak

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26.06.2026

ZDF

Wildes Endspiel um Platz 3 in der Gruppe I zwischen Senegal und Irak: Fünf Tore, zwei davon durch den eingewechselten Pape Gueye - und ein Platzverweis.