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FIFA WM 2026 - Außenseiter Kap Verde lässt Spanien verzweifeln
FIFA WM 2026
Außenseiter Kap Verde lässt Spanien verzweifeln
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Außenseiter Kap Verde lässt Spanien verzweifeln
- 15.06.2026
WM-Sensation: Europameister Spanien um Superstar Lamine Yamal hat einen Fehlstart in seine Titelmission hingelegt. Gegen Turnierneuling Kap Verde blamierte sich das viel zu harmlose Team.
Außenseiter Kap Verde lässt Spanien verzweifeln
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- 15.06.2026
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WM-Sensation: Europameister Spanien um Superstar Lamine Yamal hat einen Fehlstart in seine Titelmission hingelegt. Gegen Turnierneuling Kap Verde blamierte sich das viel zu harmlose Team.