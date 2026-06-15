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FIFA WM 2026 - Außenseiter Kap Verde lässt Spanien verzweifeln

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Außenseiter Kap Verde lässt Spanien verzweifeln
  • 15.06.2026

WM-Sensation: Europameister Spanien um Superstar Lamine Yamal hat einen Fehlstart in seine Titelmission hingelegt. Gegen Turnierneuling Kap Verde blamierte sich das viel zu harmlose Team.

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Offizieller Sender der FIFA Fußball-WM 2026
Außenseiter Kap Verde lässt Spanien verzweifeln

WM-Sensation: Europameister Spanien um Superstar Lamine Yamal hat einen Fehlstart in seine Titelmission hingelegt. Gegen Turnierneuling Kap Verde blamierte sich das viel zu harmlose Team.

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