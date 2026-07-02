Spanien hat Österreich eine Lehrstunde erteilt und erstmals seit dem Triumph 2010 wieder ein K.-o.-Spiel bei einer Fußball-WM gewonnen. Der Europameister besiegte die ÖFB-Auswahl hochverdient mit 3:0 (1:0) und zog ins Achtelfinale ein. In den Mittelpunkt spielte sich Marc Cucurella – dank einer starken Leistung.

Mikel Oyarzabal mit einem Doppelpack (36. und 89.) und Pedro Porro (66.) trafen für den Mitfavoriten, der in Nordamerika weiter ohne Gegentor ist und den zweiten Stern jagt. Aber die Spanier sind gewarnt: In Russland 2018 und Katar 2022 gab es jeweils das Aus im Achtelfinale. Die Österreicher hingegen verabschieden sich erhobenen Hauptes von ihrer ersten WM seit 28 Jahren.

Die Aufstellungen:

Spanien: Simón – Porro, Cubarsi, Laporte (90.+3 Pubill), Cucurella – Rodri, Pedri (90.+3 Ruiz) – Yamal (85. Gavi), Olmo (71. Merino), Baena (71. Fer. Torres) – Oyarzabal.

Trainer: Luis de la Fuente

Österreich: A. Schlager – Posch (85. Prass), Danso, Alaba, Laimer – Seiwald (46. Chukwuemeka), X. Schlager (46. Grillitsch) – R. Schmid (60. Kalajdzic), Wanner, Sabitzer – Gregoritsch (60. Arnautovic).

Trainer: Ralf Rangnick

Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)