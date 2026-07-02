Die beiden österreichischen Nationalspieler Romano Schmid und Paul Wanner versuchen sich gegen ihren spanischen Kontrahenten Aymeric Laporte durchzusetzen und den Ball zu erobern
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FIFA WM 2026 - Dominantes Spanien hat Österreich lange im Griff

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Dominantes Spanien hat Österreich lange im Griff
  • 02.07.2026

Spanien ging als Favorit in das WM-Sechzehntelfinale gegen Österreich. Die Europameister hatten die Rangnick-Elf auch lange im Griff.

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Dominantes Spanien hat Österreich lange im Griff

Spanien ging als Favorit in das WM-Sechzehntelfinale gegen Österreich. Die Europameister hatten die Rangnick-Elf auch lange im Griff.

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Spanien hat Österreich eine Lehrstunde erteilt und erstmals seit dem Triumph 2010 wieder ein K.-o.-Spiel bei einer Fußball-WM gewonnen. Der Europameister besiegte die ÖFB-Auswahl hochverdient mit 3:0 (1:0) und zog ins Achtelfinale ein. In den Mittelpunkt spielte sich Marc Cucurella – dank einer starken Leistung. 
Mikel Oyarzabal mit einem Doppelpack (36. und 89.) und Pedro Porro (66.) trafen für den Mitfavoriten, der in Nordamerika weiter ohne Gegentor ist und den zweiten Stern jagt. Aber die Spanier sind gewarnt: In Russland 2018 und Katar 2022 gab es jeweils das Aus im Achtelfinale. Die Österreicher hingegen verabschieden sich erhobenen Hauptes von ihrer ersten WM seit 28 Jahren. 

Die Aufstellungen:

Spanien: Simón – Porro, Cubarsi, Laporte (90.+3 Pubill), Cucurella – Rodri, Pedri (90.+3 Ruiz) – Yamal (85. Gavi), Olmo (71. Merino), Baena (71. Fer. Torres) – Oyarzabal. 
Trainer: Luis de la Fuente 
Österreich: A. Schlager – Posch (85. Prass), Danso, Alaba, Laimer – Seiwald (46. Chukwuemeka), X. Schlager (46. Grillitsch) – R. Schmid (60. Kalajdzic), Wanner, Sabitzer – Gregoritsch (60. Arnautovic). 
Trainer: Ralf Rangnick 
Schiedsrichter: Glenn Nyberg (Schweden)
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