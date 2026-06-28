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FIFA WM 2026 - Südafrika - Kanada: Entscheidung kurz vor Schluss
FIFA WM 2026
Südafrika - Kanada: Entscheidung kurz vor Schluss
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Südafrika - Kanada: Entscheidung kurz vor Schluss
- 28.06.2026
Lange Zeit neutralisieren sich Südafrika und Kanada im ersten Sechzehntelfinale gegenseitig. In der Nachspielzeit fällt dann aber doch noch ein Tor.
Südafrika - Kanada: Entscheidung kurz vor Schluss
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- 28.06.2026
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Lange Zeit neutralisieren sich Südafrika und Kanada im ersten Sechzehntelfinale gegenseitig. In der Nachspielzeit fällt dann aber doch noch ein Tor.
Kanadas Fußballer haben den Umzug in die USA gemeistert und mit einem Lucky Punch als erstes Team das Achtelfinale der WM erreicht. Der Co-Gastgeber gewann sein Sechzehntelfinale gegen Südafrika in Los Angeles mit 1:0 (0:0) und schrieb sein historisches WM-Märchen fort: Auf der größten Fußballbühne waren die "Ahornblätter" zuvor nie über die Vorrunde hinausgekommen.
Eustaquio lässt Kanada jubeln
Lokalmatador Stephen Eustaquio traf in der Nachspielzeit zum Sieg für die Kanadier (90.+2), die es im Achtelfinale am Samstag in Houston mit den Niederlanden oder Marokko zu tun bekommen. Bayern-Profi Alphonso Davies kam in der 75. Minute ins Spiel und feierte sein umjubeltes Comeback.
Für "Bafana Bafana" ist die Endrunde trotz des Ausscheidens ein Erfolg, der WM-Gastgeber von 2010 hatte sich bei seiner vierten Teilnahme ebenfalls erstmals für die K.o.-Runde qualifiziert. Am Sonntag fehlten den Südafrikanern die spielerischen Mittel, um Kanada ernsthaft gefährlich zu werden.
Die Aufstellungen:
Südafrika: R. H. Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Sithole, Mokoena - Maseko (86. Moremi), Mofokeng (46. Mbatha), Appollis - Makgopa (86. Rayners)
Trainer: Hugo Broos
Trainer: Hugo Broos
Kanada: Crépeau - Johnston, Bombito (59. De Fougerolles), Cornelius, Laryea - Buchanan (75. Davies), N. D. Saliba (59. Sigur), Eustaquio, Millar (70. Shaffelburg) - J. David, Oluwaseyi (70. P. David)
Trainer: Jesse Marsch
Trainer: Jesse Marsch
Schiedsrichter: Joao Pinheiro (Portugal)
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