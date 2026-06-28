Fußball-WM: Südafrika - Kanada.
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FIFA WM 2026 - Südafrika - Kanada: Entscheidung kurz vor Schluss

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Südafrika - Kanada: Entscheidung kurz vor Schluss
  • 28.06.2026

Lange Zeit neutralisieren sich Südafrika und Kanada im ersten Sechzehntelfinale gegenseitig. In der Nachspielzeit fällt dann aber doch noch ein Tor.

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Südafrika - Kanada: Entscheidung kurz vor Schluss

Lange Zeit neutralisieren sich Südafrika und Kanada im ersten Sechzehntelfinale gegenseitig. In der Nachspielzeit fällt dann aber doch noch ein Tor.

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Kanadas Fußballer haben den Umzug in die USA gemeistert und mit einem Lucky Punch als erstes Team das Achtelfinale der WM erreicht. Der Co-Gastgeber gewann sein Sechzehntelfinale gegen Südafrika in Los Angeles mit 1:0 (0:0) und schrieb sein historisches WM-Märchen fort: Auf der größten Fußballbühne waren die "Ahornblätter" zuvor nie über die Vorrunde hinausgekommen. 

Eustaquio lässt Kanada jubeln

Lokalmatador Stephen Eustaquio traf in der Nachspielzeit zum Sieg für die Kanadier (90.+2), die es im Achtelfinale am Samstag in Houston mit den Niederlanden oder Marokko zu tun bekommen. Bayern-Profi Alphonso Davies kam in der 75. Minute ins Spiel und feierte sein umjubeltes Comeback.
Für "Bafana Bafana" ist die Endrunde trotz des Ausscheidens ein Erfolg, der WM-Gastgeber von 2010 hatte sich bei seiner vierten Teilnahme ebenfalls erstmals für die K.o.-Runde qualifiziert. Am Sonntag fehlten den Südafrikanern die spielerischen Mittel, um Kanada ernsthaft gefährlich zu werden.   

Die Aufstellungen:

Südafrika: R. H. Williams - Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba - Sithole, Mokoena - Maseko (86. Moremi), Mofokeng (46. Mbatha), Appollis - Makgopa (86. Rayners) 
Trainer: Hugo Broos 
Kanada: Crépeau - Johnston, Bombito (59. De Fougerolles), Cornelius, Laryea - Buchanan (75. Davies), N. D. Saliba (59. Sigur), Eustaquio, Millar (70. Shaffelburg) - J. David, Oluwaseyi (70. P. David) 
Trainer: Jesse Marsch 
Schiedsrichter: Joao Pinheiro (Portugal) 
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