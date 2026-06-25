Spannung pur bei Südafrika gegen Südkorea

Südafrika hat bei seiner vierten WM-Teilnahme erstmals die K.-o.-Phase erreicht und damit nationale Fußball-Geschichte geschrieben. Das Team des belgischen Trainers Hugo Broos gewann das letzte Vorrundenspiel gegen Südkorea mit 1:0 (0:0) und schloss die Gruppe A als Zweiter ab.

Vor 51.243 Zuschauern in Monterrey sorgte Thapelo Maseko mit seinem Treffer in der 63. Minute für grenzenlosen Jubel bei Bafana Bafana. Im Sechzehntelfinale trifft Südafrika am Sonntag in Inglewood bei Los Angeles auf Co-Gastgeber Kanada. Südkorea beendete die Vorrunde mit drei Punkten auf Rang drei und muss jetzt um das Weiterkommen zittern.

Die Aufstellungen:

Südafrika: Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Sithole, Mbatha – Maseko (75. Rayners), Mofokeng (80. Adams), Appollis (62. Moremi) – Makgopa. Trainer: Hugo Henri Broos

Südkorea: Kim Seung-gyu – Lee Han-beom, Kim Min-jae (66. Jin-seop), Lee Ki-Hyuk – Lee Tae-Seok (46. Castrop), Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho (46. Jin-gyu), Seol Young-woo – Lee Kang-in, Hwang Hee-chan(46. Son Heung-min), Oh Hyeon-Gyu (74. Kyu Sung). Trainer: Myung-Bo Hong

Schiedsrichter: Facundo Tello (Argentinien)

Kommentator: Moritz Zschau