Südkorea hat wie Co-Gastgeber Mexiko einen perfekten Start in die Fußball-WM erwischt. Das Team um Superstar Heung-Min Son setzte sich mit 2:1 (0:0) gegen Tschechien durch und drehte dabei einen 0:1-Rückstand.

In-beom Hwang (68. Minute) und Hyeon-gyu Oh (80.) trafen für das Team um den enttäuschenden Ex-Bundesliga-Profi Son. Kapitän Ladislav Krejci hatte die Tschechen 20 Jahre nach der bislang letzten WM-Teilnahme in Deutschland in Führung geköpft (59.).

Die Aufstellungen:

Südkorea: Kim Seung-gyu - Lee Han-Beom, Kim Min-jae, Lee Ki-hyuk - Seol, Hwang In-beom (84. Kim Jin-gyu), Paik (84. Park) , Lee Tae-seok (69. Eom Ji-sung) - Lee Kang-in, Son (69. Oh), Lee Jae-Sung (62. Hwang Hee-chan).

Trainer: Myung-Bo Hong

Tschechien: Kovar - Chaloupek, Hranac, Krejci - Coufal, Soucek, Sojka (84. Chytil), Zeleny - Sulc (63. Hlozek), Schick (63. Chory), Provod (63. Sadilek).

Trainer: Miroslav Koubek

Schiedsrichter: Amin Mohamed Omar (Ägypten)

Kommentator: Moritz Zschau