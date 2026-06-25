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FIFA WM 2026 - Große Emotionen bei Mexiko gegen Tschechien
FIFA WM 2026
Große Emotionen bei Mexiko gegen Tschechien
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Große Emotionen bei Mexiko gegen Tschechien
- 25.06.2026
Co-Gastgeber Mexiko steht schon vor dem letzten Vorundendenspiel als Gruppensieger fest. Trotzdem schreibt die Partie gegen Tschechien eine besondere Geschichte.
Große Emotionen bei Mexiko gegen Tschechien
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- 25.06.2026
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Co-Gastgeber Mexiko steht schon vor dem letzten Vorundendenspiel als Gruppensieger fest. Trotzdem schreibt die Partie gegen Tschechien eine besondere Geschichte.
Tschechien hat die K.o.-Runde bei der Fußball-WM krachend verpasst. Gegen den zuvor bereits als Gruppensieger feststehenden Co-Gastgeber Mexiko verloren die Tschechen, bei denen der Leverkusener Patrik Schick nur als Joker agierte, im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt mit 0:3 (0:0).
Mateo Chávez bei seinem WM-Debüt (55.), Julian Quinones (61.) und Alvaro Fidalgo (90.+4) trafen für die Mexikaner, die ordentlich durchrotierten und als erstes Team bei der XXL-Endrunde alle drei Gruppenspiele gewannen - zwar ohne Glanz, aber eben auch ohne Gegentor. Tschechien muss bei seiner ersten WM seit 2006 mit nur einem Punkt die Heimreise antreten.
Die Aufstellungen:
Tschechien: Kovar – Holes (64. Soucek, 87. Sojka), Hranac, Krejci – Coufal, Cerv (87. Chory), Sadilek, Doudera – Sulc, Visinsky (56. Provod) – Hlozek (64. Schick)
Trainer: Miroslav Koubek
Trainer: Miroslav Koubek
Mexiko: Rangel (78. Ochoa) – Sánchez, Reyes, Montes, Chávez (78. Gallardo) – Álvarez, Romo (63. Vargas) – Alvarado, Mora (78. Fidalgo), Quinones – Martínez (63. Gimenez)
Trainer: Javier Aguirre Onaindía
Trainer: Javier Aguirre Onaindía
Schiedsrichter: Yael Falcón (Argentinien)
Kommentator: Simon Mertens
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