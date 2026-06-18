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FIFA WM 2026 - Patrik Schick steht mit Tschechien vor Aus
FIFA WM 2026
Patrik Schick steht mit Tschechien vor Aus
Neues Video
ZDF
FIFA WM 2026
Patrik Schick steht mit Tschechien vor Aus
- 18.06.2026
Tschechien um den Bundesliga-Star Patrick Schick kam im Duell der Auftakt-Verlierer gegen Südafrika nicht über Remis hinaus und braucht zum Gruppenabschluss gegen Mexiko wohl zwingend einen Sieg.
Patrik Schick steht mit Tschechien vor Aus
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- 18.06.2026
- ZDF
Tschechien um den Bundesliga-Star Patrick Schick kam im Duell der Auftakt-Verlierer gegen Südafrika nicht über Remis hinaus und braucht zum Gruppenabschluss gegen Mexiko wohl zwingend einen Sieg.