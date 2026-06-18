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FIFA WM 2026 - Paraguay lässt die Türkei verzweifeln
FIFA WM 2026
Paraguay lässt die Türkei verzweifeln
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Paraguay lässt die Türkei verzweifeln
- 18.06.2026
In der Gruppe D geht es für die Türkei bereits um alles. Am zweiten Spieltag gegen Paraguay im kalifornischen Santa Clara muss mindestens ein Unentschieden her.
Paraguay lässt die Türkei verzweifeln
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- 18.06.2026
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In der Gruppe D geht es für die Türkei bereits um alles. Am zweiten Spieltag gegen Paraguay im kalifornischen Santa Clara muss mindestens ein Unentschieden her.