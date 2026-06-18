Fußball-WM 2026: Türkei gegen Paraguay
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FIFA WM 2026 - Paraguay lässt die Türkei verzweifeln

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  • 18.06.2026

In der Gruppe D geht es für die Türkei bereits um alles. Am zweiten Spieltag gegen Paraguay im kalifornischen Santa Clara muss mindestens ein Unentschieden her.

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Paraguay lässt die Türkei verzweifeln

In der Gruppe D geht es für die Türkei bereits um alles. Am zweiten Spieltag gegen Paraguay im kalifornischen Santa Clara muss mindestens ein Unentschieden her.

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