Co-Gastgeber USA hat im letzten Gruppenspiel mit einer B-Elf einen ersten Stimmungsdämpfer bei der Fußball-WM kassiert. Eine B-Elf von Trainer Mauricio Pochettino verlor in Inglewood bei Los Angeles mit 2:3 (1:2) gegen die Türkei und verspielte dabei auch eine Führung.

Siegtor in der Nachspielzeit

Das späte Siegtor schoss der ehemalige Schalker Kaan Ayhan in der achten Minuten der Nachspielzeit. Dabei hatten die USA mit dem 1:0 durch Austun Trusty schon in der 3. Minute einen perfekten Start erwischt.

Sebastian Berhalter gelang später das 2:2 (49.). Arda Güler (10.) und Orkun Kökcü (31.) hatten die Partie vor der Pause schon mal gedreht.

Die Aufstellungen:

Türkei: Cakir - Celik (Söyüncü), Kabak, Bardakci, Elmali - Özcan, Kökcü (88. Ayhan) - Aydin (90.+1 Müldür), Güler, Yildiz (84. Uzun) - Yilmaz (90.+1 Kahveci).

Trainer: Montella

USA: Turner - McKenzie, M. Robinson, Trusty - Weah (58. Pulisic), McKennie (86. Tillman), Berhalter, Scally (77. Freeman) - Aaronson (77. Zendenjas), Reyna (86. Dest) - Pepi.

Trainer: Pochettino

Schiedsrichter: Mustapha Ghorbal (Algerien)