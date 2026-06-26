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FIFA WM 2026 - USA und Türkei begeistern Los Angeles
FIFA WM 2026
USA und Türkei begeistern Los Angeles
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USA und Türkei begeistern Los Angeles
- 26.06.2026
Zum Abschluss der Vorrunde drehen die USA und die Türkei auf. Die Zuschauer in Los Angeles bekommen ein tolles Spiel geboten.
USA und Türkei begeistern Los Angeles
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- 26.06.2026
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Zum Abschluss der Vorrunde drehen die USA und die Türkei auf. Die Zuschauer in Los Angeles bekommen ein tolles Spiel geboten.
Co-Gastgeber USA hat im letzten Gruppenspiel mit einer B-Elf einen ersten Stimmungsdämpfer bei der Fußball-WM kassiert. Eine B-Elf von Trainer Mauricio Pochettino verlor in Inglewood bei Los Angeles mit 2:3 (1:2) gegen die Türkei und verspielte dabei auch eine Führung.
Siegtor in der Nachspielzeit
Das späte Siegtor schoss der ehemalige Schalker Kaan Ayhan in der achten Minuten der Nachspielzeit. Dabei hatten die USA mit dem 1:0 durch Austun Trusty schon in der 3. Minute einen perfekten Start erwischt.
Sebastian Berhalter gelang später das 2:2 (49.). Arda Güler (10.) und Orkun Kökcü (31.) hatten die Partie vor der Pause schon mal gedreht.
Die Aufstellungen:
Türkei: Cakir - Celik (Söyüncü), Kabak, Bardakci, Elmali - Özcan, Kökcü (88. Ayhan) - Aydin (90.+1 Müldür), Güler, Yildiz (84. Uzun) - Yilmaz (90.+1 Kahveci).
Trainer: Montella
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USA: Turner - McKenzie, M. Robinson, Trusty - Weah (58. Pulisic), McKennie (86. Tillman), Berhalter, Scally (77. Freeman) - Aaronson (77. Zendenjas), Reyna (86. Dest) - Pepi.
Trainer: Pochettino
Trainer: Pochettino
Schiedsrichter: Mustapha Ghorbal (Algerien)
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