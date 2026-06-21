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FIFA WM 2026 - Japan erteilt ratlosen Tunesiern eine Lektion

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Japan erteilt ratlosen Tunesiern eine Lektion
  • 21.06.2026

In Gruppe F steht Tunesien unter Zugzwang. Im zweiten Gruppenspiel gegen Japan brauchen die Nordafrikaner ein Erfolgserlebnis.

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Japan erteilt ratlosen Tunesiern eine Lektion

In Gruppe F steht Tunesien unter Zugzwang. Im zweiten Gruppenspiel gegen Japan brauchen die Nordafrikaner ein Erfolgserlebnis.

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