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FIFA WM 2026 - Japan erteilt ratlosen Tunesiern eine Lektion
FIFA WM 2026
Japan erteilt ratlosen Tunesiern eine Lektion
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Japan erteilt ratlosen Tunesiern eine Lektion
- 21.06.2026
In Gruppe F steht Tunesien unter Zugzwang. Im zweiten Gruppenspiel gegen Japan brauchen die Nordafrikaner ein Erfolgserlebnis.
Japan erteilt ratlosen Tunesiern eine Lektion
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- 21.06.2026
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In Gruppe F steht Tunesien unter Zugzwang. Im zweiten Gruppenspiel gegen Japan brauchen die Nordafrikaner ein Erfolgserlebnis.